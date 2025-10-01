خبير بريطاني: من المحتمل أن تتخذ أوروبا قرارا بشأن الأصول الروسية في الأيام المقبلة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
© Photo / unsplash/Lucas Davies
تابعنا عبر
صرح أستاذ العلوم السياسية الفخري بجامعة كينت البريطانية، ريتشارد ساكوا، بأن "الدول الأوروبية قد تُقرر خلال الأيام المقبلة كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة".
وأشار ساكوا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى وجود نقاشات عديدة في أوروبا حول العواقب السلبية المحتملة لاستخدام الأصول الروسية ورد موسكو وفي الوقت نفسه، يعتقد أن تحذيرات موسكو قد لا تلقى آذانًا صاغية في الاتحاد الأوروبي .

وأكد ساكوا أنه "لم يستمع أحد إلى روسيا لفترة طويلة، فلماذا يجب أن يبدأوا الآن؟".

وبيّن ساكو أنه فيما مسألة الأصول الروسية، التي يحتفظ بمعظمها يوروكلير في بلجيكا، وهي أصول بريطانية فردية، فهي مسألة منفصلة، ​​وكيفية التعامل معها، فالخطة الحالية هي الحصول على ما يُسمى بقرض تعويضات بقيمة تقارب 180 مليار يورو، يُسحب من قيمة الأصول الروسية، التي لن تُحجز من الناحية الفنية. لذا، فهي محاولة قانونية معقدة للغاية للقيام بعمل غير قانوني.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي
15:07 GMT

وأضاف ساكوا: "إذا ما مضى هذا قدمًا، ففرنسا لم تُعطِ موافقتها حتى الآن، مشيرا إلى أن ألمانيا وافقت، وهو أمرٌ مُثير للدهشة أن يكون فريدريش ميرز، من أشد المؤيدين للحل العسكري في أوكرانيا.

لذا، فهو سؤالٌ جوهري. إذا استُخدمت هذه الأصول بالطريقة المُقترحة، فماذا ستفعل روسيا؟ هذا سؤالٌ بالغ الأهمية.
وتابع ساكوا: "فقد واصلت عددٌ من الشركات، بما في ذلك "بي بي وبريتش بتروليوم"، وبعض الشركات الإيطالية تحديدًا، وشركات فرنسية أيضًا، التعامل التجاري مع روسيا. وإذا كانت بعض الأصول قد غادرت، فمن الواضح أن شركة بي بي قد غادرت، لكنها لا تزال تتراكم".
وأوضح ساكوا "في الواقع، إن لم أكن مخطئًا، لدى بي بي حوالي 25 مليار دولار في حسابات مصرفية روسية، ولم تتمكن من إعادتها إلى الغرب. إذا استولت روسيا على هذه الأموال، فسيكون ذلك خطأً فادحًا".
وأردف ساكوا: "أعلم أن روسيا بحاجة إلى المال. لكن نصيحتي هي عدم القيام بذلك، لأن هذه الشركات، وأفكر في الشركات الإيطالية والفرنسية، قاومت تشريعات العقوبات. لذا، بمعنى ما، كانوا يحاولون ضمنيًا الحفاظ على مستوى من الوضع الطبيعي. لذا، ينبغي على روسيا دعم هذا النوع من الوضع الطبيعي بدلًا من تبني سياسات القوى الغربية غير الطبيعية.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
10:36 GMT
وتابع ساكوا: "نعم، أنا أتحدث عن إمكانية الاستيلاء على الأصول، ليس الاستيلاء، بمعنى استخدامها، نعم استغلالها. أعتقد أن الكلمة الأنسب هي استغلال هذه الأصول".
وتساءل ساكوا: هل الفرص حقيقية؟
وأجاب ساكوا..نعم سيتم البت في هذا الأمر. ليس اليوم. هناك اجتماع اليوم في الدنمارك، لكن سيتم البت فيه خلال الأيام القليلة القادمة.
- لماذا تُلقى خطابات قليلة جدًا حول إمكانيات الرد الروسي؟
-وأضاف ساكوا: "هناك جدل كبير حول هذا الأمر، لكن لم يستمع أحد لروسيا لفترة طويلة، فلماذا يبدأون الآن؟".
- وفيما يتعلق باستغلال هذه الأصول، ألن يُقوّض ذلك مصداقية أوروبا وبريطانيا العظمى في نظر المستثمرين الأجانب الآخرين، وخاصةً من دول الجنوب؟
- نعم، هذه هي المخاطرة الكبيرة. ولهذا السبب لم يُجرَ ذلك من قبل. ولهذا السبب وضعت لجنة أورسولا فون دير لاين... هذا المخطط المُعقّد للغاية لتخفيف هذا الخطر، وبالطبع الصين والعديد من الدول الأخرى... مخطط بخط ائتمان؟ خط ائتمان، نعم. لهذا السبب وضعوا هذه الخطة المعقدة للغاية، ولكن من الواضح أنها ستُضعف مصداقية أوروبا كملاذ آمن للأموال السيادية... للاحتفاظ بها في الغرب. وبالتالي، ستُقوّض مصداقية اليورو كعملة احتياطية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
21 سبتمبر, 18:45 GMT
في وقت سابق، وفي مقالٍ نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرز منح أوكرانيا قرضًا بدون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبًا باستخدام الأصول الروسية المُجمدة . وأعلن ميرز عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماعٍ غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
في سبتمبر/أيلول، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة. وأكدت أن أوكرانيا لن تسدد القرض إلا بعد أن تدفع روسيا "التعويضات".
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن رفضه القاطع لمقترح ميرز، مُعلنًا أن "هذا لن يحدث أبدًا". وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن مصادرة أصول بنك مركزي لدولة ثالثة ستُشكّل سابقة خطيرة، ليس فقط لبلجيكا، بل للاتحاد الأوروبي ككل.
بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
