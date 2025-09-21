https://sarabic.ae/20250921/ماكرون-مصادرة-الأصول-الروسية-أمر-مستحيل-دون-انتهاك-القانون-الدولي-1105105340.html

ماكرون: مصادرة الأصول الروسية أمر مستحيل دون انتهاك القانون الدولي

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، باستحالة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة دون انتهاك القانون الدولي. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال معلقًا على احتمال مصادرة السلطات الأوروبية للأصول الروسية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "فيما يتعلق بالأصول المجمدة، نحن جميعًا ملتزمون تمامًا بالالتزام بالقواعد الدولية. لا يمكن مصادرة هذه الأصول من بنك مركزي، حتى في هذه الحالة. أعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".وأكد: "لذلك، سنحترم القانون الدولي. نحن نتصرف وفقًا للتوقعات ولن نفعل أي شيء مستحيل بهذه الأصول المجمدة".وعقب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.في أواخر أغسطس، أفادت صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، نقلاً عن بيانات المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل 10.1 مليار يورو إلى أوكرانيا بين يناير ويوليو 2025، باستخدام عائدات الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الروسي.وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقاً له، لدى روسيا أيضاً خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.وأعربت الدول الغربية نفسها مرارًا وتكرارًا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعّالة.وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

