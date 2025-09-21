عربي
وزير الخارجية المجري يعرب عن سعادته بالحصول على "وسام الصداقة" الروسي
وقال سيارتو لإذاعة "ألتراهانج": "تلقيت هذه الجائزة نهاية عام 2021، وبصراحة، قبلتها بفرح... أنا فخور بدوري في بناء نظام علاقات حضاري، وطبيعي، وقائم على الاحترام المتبادل، ومفيد للطرفين بين المجر وروسيا".كما استذكر سيارتو أنه خلال جائحة "كوفيد-19"، توصل إلى اتفاق مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي آنذاك، ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، لتمكين المجر من شراء لقاح "سبوتنيك" الروسي.وأشار الوزير إلى أنه "تمكنا من التطعيم في وقت أبكر بكثير من أي دولة أخرى في أوروبا... وبالتالي تمكنا من فتح أبوابنا مبكرًا وإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل أسرع. لم يكن هذا ليحدث لولا العلاقات الجيدة بيننا".في يوليو/ تموز 2022، صرّح سيارتو بأنه لن يتخلى عن وسام الصداقة، الذي منحه إياه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية المجرية، فيما يتعلق بالعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وقد منح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوسام لسيارتو خلال زيارته لموسكو في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن سعادته بقبول "وسام الصداقة" الروسي، وعن فخره بدوره في بناء علاقات جيدة بين روسيا والمجر.
وقال سيارتو لإذاعة "ألتراهانج": "تلقيت هذه الجائزة نهاية عام 2021، وبصراحة، قبلتها بفرح... أنا فخور بدوري في بناء نظام علاقات حضاري، وطبيعي، وقائم على الاحترام المتبادل، ومفيد للطرفين بين المجر وروسيا".
وبحسب قوله، لو لم تكن هناك مثل هذه العلاقات بين روسيا والمجر، لما كان هناك أي يقين من تأمين إمدادات الطاقة إلى المجر خلال أزمات الطاقة.
كما استذكر سيارتو أنه خلال جائحة "كوفيد-19"، توصل إلى اتفاق مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي آنذاك، ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، لتمكين المجر من شراء لقاح "سبوتنيك" الروسي.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن
أمس, 13:37 GMT
وأشار الوزير إلى أنه "تمكنا من التطعيم في وقت أبكر بكثير من أي دولة أخرى في أوروبا... وبالتالي تمكنا من فتح أبوابنا مبكرًا وإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل أسرع. لم يكن هذا ليحدث لولا العلاقات الجيدة بيننا".
في يوليو/ تموز 2022، صرّح سيارتو بأنه لن يتخلى عن وسام الصداقة، الذي منحه إياه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية المجرية، فيما يتعلق بالعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وقد منح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوسام لسيارتو خلال زيارته لموسكو في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
