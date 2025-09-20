https://sarabic.ae/20250920/المجر-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-تصنيف-حركة-أنتيفا-كجماعة-إرهابية-على-غرار-واشنطن-1105066067.html

المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن

المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن

سبوتنيك عربي

وجه وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يدعو فيها إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كحركة إرهابية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T13:37+0000

2025-09-20T13:37+0000

2025-09-20T13:37+0000

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg

وقال سيارتو في الرسالة: "أوصي الاتحاد الأوروبي باتباع نهج الولايات المتحدة وتصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية، وفرض الإجراءات التقييدية اللازمة ضد الجماعات والأفراد المرتبطين بها. ونرى أن الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة يُرسي الأساس القانوني المناسب لمثل هذه الخطوة".وأضاف سيارتو في إشارة إلى الناشطة الإيطالية إيلاريا ساليس: "في عام 2023، نفّذ أعضاء الحركة خمس هجمات مسلحة في بودابست. وللأسف، لجأ عدد من المهاجمين إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي رفضت تسليمهم إلى المجر. وفي إحدى الحالات المثيرة للقلق، اضطرت التحقيقات الجنائية إلى تعليقها بعد انتخاب المشتبه به عضوًا في البرلمان الأوروبي ومنحه الحصانة". ونشرت وكالة "إم تي آي" نصّ الرسالةأعلن دونالد ترامب ، الخميس، أنه سيصنف حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية وهدد أولئك الذين يمولونها.مقتل أحد أنصار ترامبفي العاشر من سبتمبر/أيلول، أُصيب كيرك برصاصة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا. وقع الحادث بينما كان الناشط يُجيب على سؤال حول إطلاق النار على المتحولين جنسيًا في المدارس. أُصيب بطلق ناري في الرقبة وتوفي في المستشفى.وفي ظهوراته العامة، انتقد كيرك نظام كييف مرارا وتكرارا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه دمية في يد وكالة المخابرات المركزية وعقبة أمام السلام، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، ودعا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.أُلقي القبض على الجاني. وُجد أنه تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، من سكان ولاية يوتا. ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، اعترف لوالده بالجريمة، الذي أبلغ السلطات عنها. أُلقي القبض على الجاني ووُجهت إليه سبع تهم، منها القتل المشدد. ويواجه عقوبة الإعدام.يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".ترامب يلقي باللوم على حركة "أنتيفا" باقتحام مبنى الكابيتول

https://sarabic.ae/20250918/ترامب-يعلن-تصنيف-حركة-أنتيفا-منظمة-إرهابية-ويدعو-للتحقيق-في-مموليها-1104970806.html

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي