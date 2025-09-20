عربي
المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن
المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يدعو فيها إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كحركة إرهابية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
المجر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية على غرار واشنطن

13:37 GMT 20.09.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
وجه وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يدعو فيها إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كحركة إرهابية.
وقال سيارتو في الرسالة: "أوصي الاتحاد الأوروبي باتباع نهج الولايات المتحدة وتصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية، وفرض الإجراءات التقييدية اللازمة ضد الجماعات والأفراد المرتبطين بها. ونرى أن الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة يُرسي الأساس القانوني المناسب لمثل هذه الخطوة".

وأشار الوزير إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتكب أفراد وجماعات مرتبطة بحركة "أنتيفا" العديد من الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأضاف سيارتو في إشارة إلى الناشطة الإيطالية إيلاريا ساليس: "في عام 2023، نفّذ أعضاء الحركة خمس هجمات مسلحة في بودابست. وللأسف، لجأ عدد من المهاجمين إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي رفضت تسليمهم إلى المجر. وفي إحدى الحالات المثيرة للقلق، اضطرت التحقيقات الجنائية إلى تعليقها بعد انتخاب المشتبه به عضوًا في البرلمان الأوروبي ومنحه الحصانة". ونشرت وكالة "إم تي آي" نصّ الرسالة
أعلن دونالد ترامب ، الخميس، أنه سيصنف حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية وهدد أولئك الذين يمولونها.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، أنه تم العثور على رصاصات محفورة عليها شعارات "أنتيفا" في البندقية التي ربما استخدمت لقتل الناشط المحافظ الأمريكي ومؤيد الرئيس الأمريكي تشارلي كيرك .

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية ويدعو للتحقيق في مموليها
18 سبتمبر, 03:11 GMT
مقتل أحد أنصار ترامب
في العاشر من سبتمبر/أيلول، أُصيب كيرك برصاصة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا. وقع الحادث بينما كان الناشط يُجيب على سؤال حول إطلاق النار على المتحولين جنسيًا في المدارس. أُصيب بطلق ناري في الرقبة وتوفي في المستشفى.

اشتهر كيرك بلقاءاته المفتوحة في الجامعات الأمريكية. في عام 2012، أسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي منظمة تُعنى بتعزيز القيم المحافظة في المؤسسات التعليمية. وتُعدّ مقاطع الفيديو التي يُصوّر فيها هذا الناشط وهو يُناقش مع مؤيدي الحزب الديمقراطي من بين الأكثر شعبية على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ظهوراته العامة، انتقد كيرك نظام كييف مرارا وتكرارا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه دمية في يد وكالة المخابرات المركزية وعقبة أمام السلام، وعارض تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، ودعا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
أُلقي القبض على الجاني. وُجد أنه تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، من سكان ولاية يوتا. ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، اعترف لوالده بالجريمة، الذي أبلغ السلطات عنها. أُلقي القبض على الجاني ووُجهت إليه سبع تهم، منها القتل المشدد. ويواجه عقوبة الإعدام.
يُشار إلى أن حركة "أنتيفا" لا تمثل كيانا قانونيا رسميا، بل يُقصد بها أنصار الأفكار الأناركية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، قد صرح سابقًا بإجراء تحقيقات ذات طابع مكافحة الإرهاب ضد ما وصفهم بـ "العدميين".
ترامب يلقي باللوم على حركة "أنتيفا" باقتحام مبنى الكابيتول
