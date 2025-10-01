ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/ماكرون-لا-يمكن-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-لمخالفة-ذلك-للقانون-الدولي---1105502903.html
ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي
ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T15:07+0000
2025-10-01T15:07+0000
أخبار فرنسا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية ردا على سؤال بشأن اقتراح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا: "لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن هذا يخالف القانون الدولي. لكنها ستكون ضمانات أمنية لتأكيد دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا، مع ضمانات أوروبية ودولية". وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف. وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدةالخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
https://sarabic.ae/20251001/الجهات-التي-تستولي-على-الأصول-الروسية-ستخضع-للمحاسبة--الكرملين-1105491698.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي

15:07 GMT 01.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي.
وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية ردا على سؤال بشأن اقتراح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا: "لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن هذا يخالف القانون الدولي. لكنها ستكون ضمانات أمنية لتأكيد دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا، مع ضمانات أوروبية ودولية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه ستتم محاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذا الفعل "يدمر الثقة" بمبدأ حصانة الملكية.

الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
10:36 GMT
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول المنصرم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.

وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.
ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала