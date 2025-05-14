https://sarabic.ae/20250514/ماكرون-لا-توجد-أطر-قانونية-للاستيلاء-على-الأصول-الروسية-المجمدة-1100508159.html
ماكرون: لا توجد أطر قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
ماكرون: لا توجد أطر قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية إن الغرب "لا يمتلك إطارًا قانونيًا لمصادرة الأصول المجمدة لروسيا". 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T02:19+0000
2025-05-14T02:19+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ماكرون في رده على سؤال حول إمكانية استخدام الغرب للأصول نفسها، وليس فقط العوائد منها:"ليس لدينا إطار قانوني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. هذا لن يكون قرارًا جيدًا".وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ماكرون أنه بعد انتهاء النزاع، يمكن استخدام هذه الأصول في إعادة إعمار أوكرانيا.وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو.ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام يوروكلير البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات في العالم.وقد وصف وزارة الخارجية الروسية مرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.
https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
ماكرون: لا توجد أطر قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
02:19 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 02:20 GMT 14.05.2025)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية إن الغرب "لا يمتلك إطارًا قانونيًا لمصادرة الأصول المجمدة لروسيا".
وقال ماكرون في رده على سؤال حول إمكانية استخدام الغرب للأصول نفسها، وليس فقط العوائد منها:"ليس لدينا إطار قانوني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. هذا لن يكون قرارًا جيدًا".
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ماكرون أنه بعد انتهاء النزاع، يمكن استخدام هذه الأصول في إعادة إعمار أوكرانيا.
وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية
، بما يقارب 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام يوروكلير البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات في العالم.
وقد وصف وزارة الخارجية الروسية مرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.