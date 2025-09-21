https://sarabic.ae/20250921/الخارجية-الروسية-ستكون-هناك-إجراءات-انتقامية-صارمة-ردا-على-مصادرة-الأصول-الروسية-في-أوروبا-1105107409.html
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لن تؤدي إلى فوضى، بل إلى إجراءات انتقامية صارمة من روسيا.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الشأن: "لن تكون هناك فوضى. ستكون هناك إجراءات صارمة. وهم يدركون ذلك".وقال معلقًا على احتمال مصادرة السلطات الأوروبية للأصول الروسية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "فيما يتعلق بالأصول المجمدة، نحن جميعًا ملتزمون تمامًا بالالتزام بالقواعد الدولية. لا يمكن مصادرة هذه الأصول من بنك مركزي، حتى في هذه الحالة. أعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".وأكد: "لذلك، سنحترم القانون الدولي. نحن نتصرف وفقًا للتوقعات ولن نفعل أي شيء مستحيل بهذه الأصول المجمدة".
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لن تؤدي إلى فوضى، بل إلى إجراءات انتقامية صارمة من روسيا.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الشأن: "لن تكون هناك فوضى. ستكون هناك إجراءات صارمة. وهم يدركون ذلك".
وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، باستحالة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة دون انتهاك القانون الدولي.
وقال معلقًا على احتمال مصادرة السلطات الأوروبية للأصول الروسية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "فيما يتعلق بالأصول المجمدة، نحن جميعًا ملتزمون تمامًا بالالتزام بالقواعد الدولية. لا يمكن مصادرة هذه الأصول من بنك مركزي، حتى في هذه الحالة. أعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".
وأشار الرئيس الفرنسي أيضًا إلى أن انتهاك القانون الدولي قد يؤدي إلى "بداية فوضى عارمة".
وأكد: "لذلك، سنحترم القانون الدولي. نحن نتصرف وفقًا للتوقعات ولن نفعل أي شيء مستحيل بهذه الأصول المجمدة".