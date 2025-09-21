عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لن تؤدي إلى فوضى، بل إلى إجراءات انتقامية صارمة من روسيا.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الشأن: "لن تكون هناك فوضى. ستكون هناك إجراءات صارمة. وهم يدركون ذلك".

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، باستحالة مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة دون انتهاك القانون الدولي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ماكرون: مصادرة الأصول الروسية أمر مستحيل دون انتهاك القانون الدولي
17:33 GMT
وقال معلقًا على احتمال مصادرة السلطات الأوروبية للأصول الروسية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "فيما يتعلق بالأصول المجمدة، نحن جميعًا ملتزمون تمامًا بالالتزام بالقواعد الدولية. لا يمكن مصادرة هذه الأصول من بنك مركزي، حتى في هذه الحالة. أعتقد أن هذه مسألة ثقة، ومن الضروري أن تحترم بلداننا القانون الدولي".
وأشار الرئيس الفرنسي أيضًا إلى أن انتهاك القانون الدولي قد يؤدي إلى "بداية فوضى عارمة".
وأكد: "لذلك، سنحترم القانون الدولي. نحن نتصرف وفقًا للتوقعات ولن نفعل أي شيء مستحيل بهذه الأصول المجمدة".
