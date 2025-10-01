https://sarabic.ae/20251001/الجهات-التي-تستولي-على-الأصول-الروسية-ستخضع-للمحاسبة--الكرملين-1105491698.html
الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه ستتم محاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بشكل غير قانوني،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا أراد أحد سرقة ممتلكاتنا وأصولنا واختلاسها والاستفادة منها، ستتم محاسبة المتورطين في ذلك بشكل أو بآخر. سيحاسب الجميع، ليس فقط الأفراد، بل أيضًا الدول التي تتخذ القرارات ذات الصلة، وهذا بالطبع لا يمكن أن يمر دون رد".واعتبر بيسكوف خطط تجميد الأصول الروسية، خطوة نحو تدمير الثقة في مبدأ حصانة حق الملكية.وأوضح: هذه خطوات إضافية نحو، على الأرجح، التدمير الكامل للثقة في مبدأ حرمة الممتلكات، وهذا يعني في هذه الحالة، أن المفعول العكسي، سيضرب بشكل خطير أولئك الذين يعتبرون الوجهات الرئيسية، والبلدان المهتمة بجاذبية الاستثمار، وما إلى ذلك.وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه ستتم محاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذا الفعل "يدمر الثقة" بمبدأ حصانة الملكية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا أراد أحد سرقة ممتلكاتنا وأصولنا واختلاسها والاستفادة منها، ستتم محاسبة المتورطين في ذلك بشكل أو بآخر. سيحاسب الجميع، ليس فقط الأفراد، بل أيضًا الدول التي تتخذ القرارات ذات الصلة، وهذا بالطبع لا يمكن أن يمر دون رد".
واعتبر بيسكوف خطط تجميد الأصول الروسية، خطوة نحو تدمير الثقة في مبدأ حصانة حق الملكية.
وأوضح: هذه خطوات إضافية نحو، على الأرجح، التدمير الكامل للثقة في مبدأ حرمة الممتلكات، وهذا يعني في هذه الحالة، أن المفعول العكسي، سيضرب بشكل خطير أولئك الذين يعتبرون الوجهات الرئيسية، والبلدان المهتمة بجاذبية الاستثمار، وما إلى ذلك.
وأشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي.
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول المنصرم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.
، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.