الجهات التي تستولي على الأصول الروسية ستخضع للمحاسبة- الكرملين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه ستتم محاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بشكل غير قانوني،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T10:36+0000

2025-10-01T10:36+0000

2025-10-01T10:36+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا أراد أحد سرقة ممتلكاتنا وأصولنا واختلاسها والاستفادة منها، ستتم محاسبة المتورطين في ذلك بشكل أو بآخر. سيحاسب الجميع، ليس فقط الأفراد، بل أيضًا الدول التي تتخذ القرارات ذات الصلة، وهذا بالطبع لا يمكن أن يمر دون رد".واعتبر بيسكوف خطط تجميد الأصول الروسية، خطوة نحو تدمير الثقة في مبدأ حصانة حق الملكية.وأوضح: هذه خطوات إضافية نحو، على الأرجح، التدمير الكامل للثقة في مبدأ حرمة الممتلكات، وهذا يعني في هذه الحالة، أن المفعول العكسي، سيضرب بشكل خطير أولئك الذين يعتبرون الوجهات الرئيسية، والبلدان المهتمة بجاذبية الاستثمار، وما إلى ذلك.وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين