الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا من أصول روسيا المجمدة
أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعدّ التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا بناء على أصول روسية، والتي وصفتها روسيا مرارا وتكرارا بأنها عملية نهب وقرصنة.
وقال دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: "فيما يتعلق بقرض التعويضات، وكما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي، سيكون هذا قرضًا محدود الموارد لأوكرانيا، ممولًا من الأرصدة النقدية في الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".

وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر، وخلال خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا "من عائدات الأصول الروسية المجمدة".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة
14 مايو, 02:19 GMT

وأشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي.

وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.
كيف يهدد الغرب نفسه بخسارة نحو 285 مليار دولار بمصادرة الاحتياطيات الروسية؟
