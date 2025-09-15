https://sarabic.ae/20250915/كيف-يهدد-الغرب-نفسه-بخسارة-نحو-285-مليار-دولار-بمصادرة-الاحتياطيات-الروسية-1104873934.html
كيف يهدد الغرب نفسه بخسارة نحو 285 مليار دولار بمصادرة الاحتياطيات الروسية؟
أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، عملية حسابية، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، لاحظ فيها أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، عملية حسابية، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، لاحظ فيها أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي، بسبب تواجد استثمارات أوروبية ضخمة في روسيا، يضعها فريق "سبوتنيك" بين أيديكم بالأرقام، على شكل "إنفوغراف" مبسط.