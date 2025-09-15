مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-قد-تكلف-الغرب-285-مليار-دولار-1104853505.html
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T07:06+0000
2025-09-15T07:06+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104519/52/1045195269_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1970e27cfed3615ab1af195bc8f36854.jpg
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.وبذلك، بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي 238 مليار دولار، منها 145.4 مليار دولار لقبرص، و21.7 مليار دولار لفرنسا، و19.2 مليار دولار لألمانيا. ويُحتمل أن تبلغ قيمة استثمارات هولندا، التي لا تُفصح عن الحجم الكامل لاستثماراتها في الاقتصاد الروسي، نحو 20.8 مليار دولار.ومن بين كبار المستثمرين الأوروبيين الآخرين إيطاليا (12.6 مليار دولار) والنمسا (6.9 مليار دولار). واستثمرت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار دولار أخرى.وكانت سويسرا والنرويج، اللتان عادة ما تحذوان حذو الاتحاد الأوروبي، تمتلكان أصولًا بقيمة 27.5 مليار دولار و43 مليون دولار على التوالي، في نهاية عام 2023. وبلغت استثمارات أستراليا 400 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.الوضع مع الأصول الروسيةبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.ووصفت موسكو، مرارا وتكرارا، ما يحدث بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة.وفي ردٍّ مضاد، فرضت روسيا قيودًا، تجمع أموال المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمهاإعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
https://sarabic.ae/20250905/السفارة-الروسية-في-لندن-حول-نقل-الأصول-بريطانيا-تواصل-عادتها-بممارسة-السرقة-الدولية-1104536009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104519/52/1045195269_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ec0c4696936fcb6968b6a9ac92bfbe38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار

07:06 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوررجل يرتدي كمامة طبية يمر على الساحة الحمراء في موسكو في 15 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" (اوفيد-19) في روسيا
رجل يرتدي كمامة طبية يمر على الساحة الحمراء في موسكو في 15 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي.
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديدا لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.

وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.

وقد يكون هذا المبلغ أعلى بكثير، نظرًا لحظر سحب الأموال من روسيا، الساري على الدول غير الصديقة. ولا يتم رسميا الكشف عن البيانات المتعلقة بالأصول المحظورة في حسابات النوع "ج".

وبذلك، بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي 238 مليار دولار، منها 145.4 مليار دولار لقبرص، و21.7 مليار دولار لفرنسا، و19.2 مليار دولار لألمانيا. ويُحتمل أن تبلغ قيمة استثمارات هولندا، التي لا تُفصح عن الحجم الكامل لاستثماراتها في الاقتصاد الروسي، نحو 20.8 مليار دولار.
بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
السفارة الروسية في لندن حول نقل الأصول: بريطانيا تواصل عادتها بممارسة السرقة الدولية
5 سبتمبر, 13:03 GMT
ومن بين كبار المستثمرين الأوروبيين الآخرين إيطاليا (12.6 مليار دولار) والنمسا (6.9 مليار دولار). واستثمرت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار دولار أخرى.

من بين دول "مجموعة السبع"، كانت الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، إذ بلغت أصولها في روسيا، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، نحو 7.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ4.8 مليار دولار، وكندا بـ3.9 مليار دولار، وبريطانيا بـ3 مليارات دولار.

وكانت سويسرا والنرويج، اللتان عادة ما تحذوان حذو الاتحاد الأوروبي، تمتلكان أصولًا بقيمة 27.5 مليار دولار و43 مليون دولار على التوالي، في نهاية عام 2023. وبلغت استثمارات أستراليا 400 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
الوضع مع الأصول الروسية
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وفي نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضيين، 10.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا.

ووصفت موسكو، مرارا وتكرارا، ما يحدث بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة.
وفي ردٍّ مضاد، فرضت روسيا قيودًا، تجمع أموال المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي لنقله فوائد الأصول الروسية إلى كييف دون علمها
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
