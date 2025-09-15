https://sarabic.ae/20250915/مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-قد-تكلف-الغرب-285-مليار-دولار-1104853505.html
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
أشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.وبذلك، بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي 238 مليار دولار، منها 145.4 مليار دولار لقبرص، و21.7 مليار دولار لفرنسا، و19.2 مليار دولار لألمانيا. ويُحتمل أن تبلغ قيمة استثمارات هولندا، التي لا تُفصح عن الحجم الكامل لاستثماراتها في الاقتصاد الروسي، نحو 20.8 مليار دولار.ومن بين كبار المستثمرين الأوروبيين الآخرين إيطاليا (12.6 مليار دولار) والنمسا (6.9 مليار دولار). واستثمرت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار دولار أخرى.وكانت سويسرا والنرويج، اللتان عادة ما تحذوان حذو الاتحاد الأوروبي، تمتلكان أصولًا بقيمة 27.5 مليار دولار و43 مليون دولار على التوالي، في نهاية عام 2023. وبلغت استثمارات أستراليا 400 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.الوضع مع الأصول الروسيةبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.ووصفت موسكو، مرارا وتكرارا، ما يحدث بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة.وفي ردٍّ مضاد، فرضت روسيا قيودًا، تجمع أموال المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تكلف الغرب 285 مليار دولار
أشارت حسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات إحصائية وطنية من مختلف الدول، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي.
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديدا لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.
وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.
وقد يكون هذا المبلغ أعلى بكثير، نظرًا لحظر سحب الأموال من روسيا، الساري على الدول غير الصديقة. ولا يتم رسميا الكشف عن البيانات المتعلقة بالأصول المحظورة في حسابات النوع "ج".
وبذلك، بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي 238 مليار دولار، منها 145.4 مليار دولار لقبرص، و21.7 مليار دولار لفرنسا، و19.2 مليار دولار لألمانيا. ويُحتمل أن تبلغ قيمة استثمارات هولندا، التي لا تُفصح عن الحجم الكامل لاستثماراتها في الاقتصاد الروسي، نحو 20.8 مليار دولار.
ومن بين كبار المستثمرين الأوروبيين الآخرين إيطاليا (12.6 مليار دولار) والنمسا (6.9 مليار دولار). واستثمرت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار دولار أخرى.
من بين دول "مجموعة السبع"، كانت الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، إذ بلغت أصولها في روسيا، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، نحو 7.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ4.8 مليار دولار، وكندا بـ3.9 مليار دولار، وبريطانيا بـ3 مليارات دولار.
وكانت سويسرا والنرويج، اللتان عادة ما تحذوان حذو الاتحاد الأوروبي، تمتلكان أصولًا بقيمة 27.5 مليار دولار و43 مليون دولار على التوالي، في نهاية عام 2023. وبلغت استثمارات أستراليا 400 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وفي نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضيين، 10.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا.
ووصفت موسكو، مرارا وتكرارا، ما يحدث بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة.
وفي ردٍّ مضاد، فرضت روسيا قيودًا، تجمع أموال المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.