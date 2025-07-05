إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250705/إعلام-غربي-أوكرانيا-تتلقى-طعنة-اقتصادية-من-أكبر-داعم-عالمي-1102379561.html
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر، بأن شركة "بلاك روك" الأمريكية، أوقفت بحثها عن مستثمرين لصندوق "إنعاش أوكرانيا"، بسبب قلة الاهتمام وسط تزايد حالة عدم... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T11:20+0000
2025-07-05T11:20+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطّلعة: "أوقفت شركة "بلاك روك" بحثها عن مستثمرين لدعم صندوق "إنعاش أوكرانيا"، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أدى فوز دونالد ترامب، في الانتخابات إلى شعور الولايات المتحدة بالاستياء من الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية".ومع ذلك، قررت شركة "بلاك روك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق المحادثات مع المستثمرين المؤسسيين بسبب الافتقار إلى الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن "البلاد بحاجة إلى 500 مليار يورو للتعافي، وأن مثل هذه الاستثمارات قد تُصبح مهمةً أساسيةً لأوروبا في السنوات القليلة المقبلة"، على حد قوله."بلاك روك" هي شركة استثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وهي الأكبر في العالم من حيث الأصول المُدارة - أكثر من 11 تريليون دولار.ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بيانات روسية حول استخدام كييف أسلحة محظورة
https://sarabic.ae/20250705/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-ما-سيفعله-ترامب-بزيلينسكي-1102371517.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي

11:20 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر، بأن شركة "بلاك روك" الأمريكية، أوقفت بحثها عن مستثمرين لصندوق "إنعاش أوكرانيا"، بسبب قلة الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطّلعة: "أوقفت شركة "بلاك روك" بحثها عن مستثمرين لدعم صندوق "إنعاش أوكرانيا"، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أدى فوز دونالد ترامب، في الانتخابات إلى شعور الولايات المتحدة بالاستياء من الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية".

وأوضح أشخاص رفضوا الكشف عن هوياتهم أن الصندوق، الذي كان من المقرر الكشف عنه في مؤتمر "تعافي أوكرانيا"، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في روما، كان على وشك تأمين الدعم الأولي من كيانات تدعمها حكومات ألمانيا وإيطاليا وبولندا.

ومع ذلك، قررت شركة "بلاك روك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق المحادثات مع المستثمرين المؤسسيين بسبب الافتقار إلى الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي
05:38 GMT

وكان غياب الحكومة الأمريكية ملحوظا بين داعمي الصندوق، وبات مستقبل المشروع الآن غير مؤكد، حيث تعمل فرنسا على تقديم اقتراح لصندوق بديل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن "البلاد بحاجة إلى 500 مليار يورو للتعافي، وأن مثل هذه الاستثمارات قد تُصبح مهمةً أساسيةً لأوروبا في السنوات القليلة المقبلة"، على حد قوله.
"بلاك روك" هي شركة استثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وهي الأكبر في العالم من حيث الأصول المُدارة - أكثر من 11 تريليون دولار.
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بيانات روسية حول استخدام كييف أسلحة محظورة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала