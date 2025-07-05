https://sarabic.ae/20250705/إعلام-غربي-أوكرانيا-تتلقى-طعنة-اقتصادية-من-أكبر-داعم-عالمي-1102379561.html
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر، بأن شركة "بلاك روك" الأمريكية، أوقفت بحثها عن مستثمرين لصندوق "إنعاش أوكرانيا"، بسبب قلة الاهتمام وسط تزايد حالة عدم... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T11:20+0000
2025-07-05T11:20+0000
2025-07-05T11:20+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطّلعة: "أوقفت شركة "بلاك روك" بحثها عن مستثمرين لدعم صندوق "إنعاش أوكرانيا"، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أدى فوز دونالد ترامب، في الانتخابات إلى شعور الولايات المتحدة بالاستياء من الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية".ومع ذلك، قررت شركة "بلاك روك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق المحادثات مع المستثمرين المؤسسيين بسبب الافتقار إلى الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن "البلاد بحاجة إلى 500 مليار يورو للتعافي، وأن مثل هذه الاستثمارات قد تُصبح مهمةً أساسيةً لأوروبا في السنوات القليلة المقبلة"، على حد قوله."بلاك روك" هي شركة استثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وهي الأكبر في العالم من حيث الأصول المُدارة - أكثر من 11 تريليون دولار.ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بيانات روسية حول استخدام كييف أسلحة محظورة
https://sarabic.ae/20250705/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-ما-سيفعله-ترامب-بزيلينسكي-1102371517.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام غربي: أوكرانيا تتلقى "طعنة اقتصادية" من أكبر داعم عالمي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر، بأن شركة "بلاك روك" الأمريكية، أوقفت بحثها عن مستثمرين لصندوق "إنعاش أوكرانيا"، بسبب قلة الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطّلعة: "أوقفت شركة "بلاك روك" بحثها عن مستثمرين لدعم صندوق "إنعاش أوكرانيا"، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أدى فوز دونالد ترامب، في الانتخابات إلى شعور الولايات المتحدة بالاستياء من الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية".
وأوضح أشخاص رفضوا الكشف عن هوياتهم أن الصندوق، الذي كان من المقرر الكشف عنه في مؤتمر "تعافي أوكرانيا"، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في روما، كان على وشك تأمين الدعم الأولي من كيانات تدعمها حكومات ألمانيا وإيطاليا وبولندا.
ومع ذلك، قررت شركة "بلاك روك"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق المحادثات مع المستثمرين المؤسسيين بسبب الافتقار إلى الاهتمام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
وكان غياب الحكومة الأمريكية ملحوظا بين داعمي الصندوق، وبات مستقبل المشروع الآن غير مؤكد، حيث تعمل فرنسا على تقديم اقتراح لصندوق بديل.
وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن "البلاد بحاجة إلى 500 مليار يورو للتعافي، وأن مثل هذه الاستثمارات قد تُصبح مهمةً أساسيةً لأوروبا في السنوات القليلة المقبلة"، على حد قوله.
"بلاك روك" هي شركة استثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وهي الأكبر في العالم من حيث الأصول المُدارة - أكثر من 11 تريليون دولار.