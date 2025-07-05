https://sarabic.ae/20250705/ترامب-يعترف-بفعالية-موسكو-في-مواجهة-العقوبات-ويصف-بوتين-بـالمحترف-1102369967.html

ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"

ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"

سبوتنيك عربي

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السلطات الروسية نجحت في التعامل مع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالرئيس الروسي فلاديمير... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T04:17+0000

2025-07-05T04:17+0000

2025-07-05T04:51+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "الروس يتعاملون مع العقوبات بشكل جيد. بوتين يعرف ما يفعل، إنه محترف".وأضاف ترامب، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، تناولت من بين مواضيعها، بحث فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.

https://sarabic.ae/20250703/ترامب-لست-راضيا-عن-الوضع-في-أوكرانيا-ولم-أحقق-تقدمًا-في-مكالمتي-مع-بوتين-1102332824.html

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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية