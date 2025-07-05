https://sarabic.ae/20250705/ترامب-يعترف-بفعالية-موسكو-في-مواجهة-العقوبات-ويصف-بوتين-بـالمحترف-1102369967.html
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
سبوتنيك عربي
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السلطات الروسية نجحت في التعامل مع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالرئيس الروسي فلاديمير... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T04:17+0000
2025-07-05T04:17+0000
2025-07-05T04:51+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "الروس يتعاملون مع العقوبات بشكل جيد. بوتين يعرف ما يفعل، إنه محترف".وأضاف ترامب، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، تناولت من بين مواضيعها، بحث فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250703/ترامب-لست-راضيا-عن-الوضع-في-أوكرانيا-ولم-أحقق-تقدمًا-في-مكالمتي-مع-بوتين-1102332824.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
04:17 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 05.07.2025)
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السلطات الروسية نجحت في التعامل مع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه "محترف".
وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "الروس يتعاملون مع العقوبات بشكل جيد. بوتين يعرف ما يفعل، إنه محترف".
وأضاف ترامب، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، تناولت من بين مواضيعها، بحث فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين
جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.