ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"

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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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https://sarabic.ae/20250705/ترامب-يعترف-بفعالية-موسكو-في-مواجهة-العقوبات-ويصف-بوتين-بـالمحترف-1102369967.html
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"
سبوتنيك عربي
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السلطات الروسية نجحت في التعامل مع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالرئيس الروسي فلاديمير... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T04:17+0000
2025-07-05T04:51+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "الروس يتعاملون مع العقوبات بشكل جيد. بوتين يعرف ما يفعل، إنه محترف".وأضاف ترامب، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، تناولت من بين مواضيعها، بحث فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
https://sarabic.ae/20250703/ترامب-لست-راضيا-عن-الوضع-في-أوكرانيا-ولم-أحقق-تقدمًا-في-مكالمتي-مع-بوتين-1102332824.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعترف بفعالية موسكو في مواجهة العقوبات ويصف بوتين بـ"المحترف"

04:17 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 05.07.2025)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السلطات الروسية نجحت في التعامل مع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه "محترف".
وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "الروس يتعاملون مع العقوبات بشكل جيد. بوتين يعرف ما يفعل، إنه محترف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
ترامب: لست راضيا عن الوضع في أوكرانيا ولم أحقق تقدما في مكالمتي مع بوتين
3 يوليو, 23:30 GMT
وأضاف ترامب، أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، تناولت من بين مواضيعها، بحث فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
وأردف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين جرت أول أمس الخميس، وسط استمرار الجمود في جهود حل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا.
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