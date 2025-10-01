خبير: ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/خبير-ستارمر-يحاول-تعويض-مشاكل-بريطانيا-في-السياسة-الخارجية-والعداء-لروسيا--1105505923.html
خبير: ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا
16:22 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 16:58 GMT 01.10.2025)
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
حصري
أفاد ريتشارد ساكوا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كينت" في بريطانيا، بأن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقضي وقتا كبيرا خارج البلاد بسبب عجز حكومته عن وضع سياسة داخلية واضحة، مشيرا إلى أن ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا.
وقال ساكوا لوكالة "سبوتنيك"، عند سؤاله عما إذا كانت الروابط الخارجية تشتت انتباه السكان عن المشكلات المحلية، لا سيما التهديد الروسي المزعوم والأزمة الفلسطينية مع الاحتجاجات المرتبطة بها: "في عامه الأول في السلطة، أمضى كير ستارمر، بعد يوليو (حزيران) 2024، وقتا طويلا في الخارج. بل إن هناك نكتة في إنجلترا تسمى "كير الذي لا يتواجد هنا أبدا". وفي الواقع، لاحظت أخيرا، خلال الأشهر القليلة الماضية، أنه قلل من مستوى سفره الدولي".

وتابع: "لم تكن محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام البريطاني بعوامل خارجية، بل كانت، كما أصفها، عجز حكومة حزب العمال الجديدة عن صياغة سياسة داخلية متماسكة. لذا، من الأسهل دائما اللجوء إلى السياسات الخارجية حيث يبدو أن لديك إجابات جاهزة".

وأضاف: "ليس الأمر تشتيتا. لقد كان ببساطة نشاطا تعويضيا للحكومة نفسها ولكير شخصيا، لأنه لا يملك أي رؤية لكيفية إدارة حكم البلاد. لديه بعض الأفكار، ولكن سأقول فقط إنه من الواضح أن حكومة حزب العمال ستكون أفضل بكثير من حكومة المحافظين، لأنهم دمروا الحكم والاقتصاد البريطاني".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسيا
26 سبتمبر, 12:46 GMT
وعند سؤاله عن الإجابات الجاهزة وما إذا كانت مرتبطة باعتقاد أوروبا أن روسيا "عدو": "نعم، حسنا، من حيث جوهر السياسة، نعم. ورث كير ستارمر بعض السياسات من الحكومات السابقة واستمر فيها. نحن ملتزمون بنسبة 100% بمواصلة الحرب في أوكرانيا حتى يتم العثور على حل عسكري. ولذلك، تبرز كراهية روسيا التقليدية".

وأضاف: "أما بالنسبة لفلسطين، فقد أثار كير ستارمر مقاومة كبيرة داخل البلاد بسبب موقفه شبه غير نقدي المؤيد لإسرائيل".

وتابع: "أما عن السؤال الثاني المتعلق بأوروبا وبريطانيا، التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، جمّدتا كميات هائلة من الأصول السيادية الروسية. والآن، تزودنا وسائل الإعلام بمعلومات تفيد بتغيير موقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأموال، ومصادرتها. كيف تعتقدون أن القادة الأوروبيين مستعدون لتدابير مضادة من الجانب الروسي؟ وخاصة بريطانيا، لأنها، إن لم أكن مخطئا، جمدت نحو 13 مليون يورو (13.7 مليون جنيه إسترليني).
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن أي جهود من لندن لتشويه سمعة روسيا وعزلها ستقابل برد قاس من موسكو.
