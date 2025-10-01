عربي
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على أرض المعركة
موسكو: نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على أرض المعركة
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا...
وقال نيبينزيا للصحفيين: "تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن هذا الأمر، وقال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وليس من المؤكد تسليم صواريخ "توماهوك" للأوكرانيين. ثانيًا، سواء تم تسليمها أم لا، فلن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة. أنا واثق من أننا سنجد حلا إذا لزم الأمر".وأوضح نيبينزيا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يميل إلى البحث عن حلول سريعة، لكن ذلك لن يجدي نفعا مع أوكرانيا، وقال: "الرئيس ترامب سياسي من نوع خاص، يحب الحلول السريعة، لكن في هذه الحالة (فيما يتعلق بأوكرانيا )، لن تجدي الحلول السريعة نفعًا".وأشار نيبينزيا إلى أنه التقى المندوب الأمريكي الدائم الجديد لدى المنظمة، مايك والتز، وأن المحادثة كانت إيجابية.وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".باحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسيةلافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.
وقال نيبينزيا للصحفيين: "تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن هذا الأمر، وقال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وليس من المؤكد تسليم صواريخ "توماهوك" للأوكرانيين. ثانيًا، سواء تم تسليمها أم لا، فلن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة. أنا واثق من أننا سنجد حلا إذا لزم الأمر".

وأضاف نيبينزيا حول تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قائلا: "لقد فرضت علينا بالفعل العديد من العقوبات لدرجة أن عقوبات جديدة لن تدهشنا".

وأوضح نيبينزيا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يميل إلى البحث عن حلول سريعة، لكن ذلك لن يجدي نفعا مع أوكرانيا، وقال: "الرئيس ترامب سياسي من نوع خاص، يحب الحلول السريعة، لكن في هذه الحالة (فيما يتعلق بأوكرانيا )، لن تجدي الحلول السريعة نفعًا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
أمس, 11:06 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أنه التقى المندوب الأمريكي الدائم الجديد لدى المنظمة، مايك والتز، وأن المحادثة كانت إيجابية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.

وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".
باحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسية
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
