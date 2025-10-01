https://sarabic.ae/20251001/موسكو-نقل-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-لن-يغير-الوضع-على-أرض-المعركة-1105508562.html

موسكو: نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على أرض المعركة

وقال نيبينزيا للصحفيين: "تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن هذا الأمر، وقال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وليس من المؤكد تسليم صواريخ "توماهوك" للأوكرانيين. ثانيًا، سواء تم تسليمها أم لا، فلن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة. أنا واثق من أننا سنجد حلا إذا لزم الأمر".وأوضح نيبينزيا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يميل إلى البحث عن حلول سريعة، لكن ذلك لن يجدي نفعا مع أوكرانيا، وقال: "الرئيس ترامب سياسي من نوع خاص، يحب الحلول السريعة، لكن في هذه الحالة (فيما يتعلق بأوكرانيا )، لن تجدي الحلول السريعة نفعًا".وأشار نيبينزيا إلى أنه التقى المندوب الأمريكي الدائم الجديد لدى المنظمة، مايك والتز، وأن المحادثة كانت إيجابية.وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".باحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسيةلافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية

