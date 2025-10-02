https://sarabic.ae/20251002/تقارير-الولايات-المتحدة-ستزود-كييف-بمعلومات-استخباراتية-لشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1105521251.html
تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا
تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T01:00+0000
2025-10-02T01:00+0000
2025-10-02T01:06+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/47/1043994746_0:406:2627:1883_1920x0_80_0_0_fe7445164e13203234bd7454283adb78.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضاف التقرير أمس الأربعاء، أن واشنطن تطلب أيضا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل.صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".
https://sarabic.ae/20251001/موسكو-نقل-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-لن-يغير-الوضع-على-أرض-المعركة-1105508562.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/47/1043994746_0:77:2627:2047_1920x0_80_0_0_0e21d665ea3a17d33f3f2e9a2e63ad9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا
01:00 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 01:06 GMT 02.10.2025)
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا ضد منشآت البنية التحتية للطاقة.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف التقرير أمس الأربعاء، أن واشنطن تطلب أيضا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تدرس أيضا تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وباراكودا، بالإضافة إلى صواريخ أخرى يصل مداها إلى حوالي 804 كيلومترات.
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.
وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن
، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".