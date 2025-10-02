https://sarabic.ae/20251002/تقارير-الولايات-المتحدة-ستزود-كييف-بمعلومات-استخباراتية-لشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1105521251.html

تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا

تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وأضاف التقرير أمس الأربعاء، أن واشنطن تطلب أيضا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل.صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".

