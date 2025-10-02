تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/تقارير-الولايات-المتحدة-ستزود-كييف-بمعلومات-استخباراتية-لشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1105521251.html
تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا
تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T01:00+0000
2025-10-02T01:06+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/47/1043994746_0:406:2627:1883_1920x0_80_0_0_fe7445164e13203234bd7454283adb78.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضاف التقرير أمس الأربعاء، أن واشنطن تطلب أيضا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل.صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".
https://sarabic.ae/20251001/موسكو-نقل-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-لن-يغير-الوضع-على-أرض-المعركة-1105508562.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/47/1043994746_0:77:2627:2047_1920x0_80_0_0_0e21d665ea3a17d33f3f2e9a2e63ad9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: الولايات المتحدة ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا

01:00 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 01:06 GMT 02.10.2025)
© AP Photo / APصاروخ توماهوك المجنح الأمريكي
صاروخ توماهوك المجنح الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / AP
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات في عمق روسيا ضد منشآت البنية التحتية للطاقة.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف التقرير أمس الأربعاء، أن واشنطن تطلب أيضا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تدرس أيضا تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وباراكودا، بالإضافة إلى صواريخ أخرى يصل مداها إلى حوالي 804 كيلومترات.
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا أن روسيا ستجد ردا على ذلك.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
موسكو: نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على أرض المعركة
أمس, 17:56 GMT
وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала