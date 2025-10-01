سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/سلوتسكي-الاتحاد-الأوروبي-سيحاسب-قضائيا-على-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-وسيعيد-كل-قرش-1105510228.html
سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش
سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي، الذي يرعى نظام فلاديمير زيلينسكي الإرهابي، سيُحاسب قضائيًا على نقله الأصول... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T18:50+0000
2025-10-01T18:50+0000
روسيا
أخبار روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg
وكتب سلوتسكي على قناته على تيليغرام: "البيروقراطيون الأوروبيون لصوص يرعون نظام زيلينسكي الإرهابي، سيتعين عليهم محاسبة كل سنت يورو في المحكمة، وإعادة كل قرش إلى روسيا".وبيّن سلوتسكي أن "هذا القرار سيؤدي إلى فقدان بروكسل ثقة مستثمري دول أغلب دول العالم"، مشيرا إلى أن "تدفق رؤوس الأموال بدأ، ومن غير المرجح أن ينعكس مساره في المستقبل القريب".وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، جمد بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو.ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودها الخاصة، تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وأكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.وفي وقت سابق صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن"سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر".
https://sarabic.ae/20251001/خبير-ستارمر-يحاول-تعويض-مشاكل-بريطانيا-في-السياسة-الخارجية-والعداء-لروسيا--1105505923.html
https://sarabic.ae/20251001/خبير-بريطاني-من-المحتمل-أن-تتخذ-أوروبا-قرارا-بشأن-الأصول-الروسية-في-الأيام-المقبلة-1105506530.html
https://sarabic.ae/20251001/ماكرون-لا-يمكن-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-لمخالفة-ذلك-للقانون-الدولي---1105502903.html
https://sarabic.ae/20250919/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-إعداد-التفاصيل-الفنية-لتقديم-قروض-لأوكرانيا-من-أصول-روسيا-المجمدة-1105033067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9598da0c356d478162732e2908b151b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش

18:50 GMT 01.10.2025
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي، الذي يرعى نظام فلاديمير زيلينسكي الإرهابي، سيُحاسب قضائيًا على نقله الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وسيطلب منه إعادة كل قرش.
وكتب سلوتسكي على قناته على تيليغرام: "البيروقراطيون الأوروبيون لصوص يرعون نظام زيلينسكي الإرهابي، سيتعين عليهم محاسبة كل سنت يورو في المحكمة، وإعادة كل قرش إلى روسيا".

وأضاف النائب: "الغرب يزرع قنبلة تحت ما تبقى من سمعته وأساسه المالي".

رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
خبير: ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا
18:00 GMT
وبيّن سلوتسكي أن "هذا القرار سيؤدي إلى فقدان بروكسل ثقة مستثمري دول أغلب دول العالم"، مشيرا إلى أن "تدفق رؤوس الأموال بدأ، ومن غير المرجح أن ينعكس مساره في المستقبل القريب".
وأفادت تقارير في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا حصلت على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، بفضل عائدات الأصول الروسية المجمدة، مع تخصيص 2 مليار يورو لإنتاج الطائرات بدون طيار.
وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، جمد بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو.
بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
خبير بريطاني: من المحتمل أن تتخذ أوروبا قرارا بشأن الأصول الروسية في الأيام المقبلة
16:41 GMT
ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، في أواخر أغسطس/آب الماضي أن تسعة مليارات يورو، من عائدات الأصول الروسية المجمدة قد أُرسلت إلى كييف منذ يناير/كانون الثاني.

وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودها الخاصة، تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
ماكرون: لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمخالفة ذلك للقانون الدولي
15:07 GMT
بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، مؤكدا أن "روسيا لديها أيضا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا".

وأكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا من أصول روسيا المجمدة
19 سبتمبر, 11:26 GMT
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

وأعربت الدول الغربية نفسها مرارا وتكرارا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعّالة.

وفي وقت سابق صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن"سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала