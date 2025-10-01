https://sarabic.ae/20251001/سلوتسكي-الاتحاد-الأوروبي-سيحاسب-قضائيا-على-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-وسيعيد-كل-قرش-1105510228.html

سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش

سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي، الذي يرعى نظام فلاديمير زيلينسكي الإرهابي، سيُحاسب قضائيًا على نقله الأصول...

وكتب سلوتسكي على قناته على تيليغرام: "البيروقراطيون الأوروبيون لصوص يرعون نظام زيلينسكي الإرهابي، سيتعين عليهم محاسبة كل سنت يورو في المحكمة، وإعادة كل قرش إلى روسيا".وبيّن سلوتسكي أن "هذا القرار سيؤدي إلى فقدان بروكسل ثقة مستثمري دول أغلب دول العالم"، مشيرا إلى أن "تدفق رؤوس الأموال بدأ، ومن غير المرجح أن ينعكس مساره في المستقبل القريب".وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، جمد بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو.ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودها الخاصة، تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.بدورها وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وأكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب فرضها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.وفي وقت سابق صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن"سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر".

