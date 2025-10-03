"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/مجموعة-السبع-تمول-أوكرانيا-بأكثر-من-25-مليار-دولار-من-عوائد-الأصول-الروسية-المجمدة-في-2025-1105562242.html
"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة
"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
في عام 2025، قدمت دول "مجموعة السبع" لأوكرانيا، قروضًا بقيمة 25.5 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، المستندة إلى... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T06:39+0000
2025-10-03T06:42+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وفي العام الماضي، وافقت دول "مجموعة السبع"، على منح كييف قرضًا بقيمة 50 مليار دولار، مُموّل من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة. وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خصصت دول المجموعة بالفعل 26.5 مليار دولار لأوكرانيا، بموجب هذا البرنامج.وبدأ المشاركون المتبقون بتقديم مساهماتهم هذا العام، إذ ساهم الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر 15.8 مليار دولار، وكندا بـ3.4 مليار دولار، واليابان بـ3.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ3 مليارات دولار.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد بنك روسيا المركزي، ما أدى إلى تجميد احتياطياته، لكن المبلغ الدقيق للأموال المجمدة غير معروف. وفي أوائل عام 2022، أفاد البنك المركزي الروسي أن ما يقرب من نصف أصوله البالغة 630.6 مليار دولار أمريكي مُحتفظ بها بعملات احتياطية رئيسية.ويُحتفظ بمعظم الأموال الروسية المجمدة في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت أصوله الروسية، السيادية والخاصة، حوالي 228 مليار دولار.ردًا على ذلك، منعت روسيا المستثمرين المعادين من سحب أصولهم. وتُجمع عائدات هذه الأصول في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنّ موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. كما أشار إلى أنّ موسكو لديها خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.خبير: إقراض كييف من الأصول الروسية يقوض الثقة في الاتحاد الأوروبيالكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون ردسلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش
https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقوة-على-مصادرة-الاتحاد-الأوروبي-للممتلكات-الروسية-1105535806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

06:39 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 03.10.2025)
© Sputnik . Maxim Bogodvid
الروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في عام 2025، قدمت دول "مجموعة السبع" لأوكرانيا، قروضًا بقيمة 25.5 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، المستندة إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية والمفوضية الأوروبية.
وفي العام الماضي، وافقت دول "مجموعة السبع"، على منح كييف قرضًا بقيمة 50 مليار دولار، مُموّل من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة. وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خصصت دول المجموعة بالفعل 26.5 مليار دولار لأوكرانيا، بموجب هذا البرنامج.

وكانت الولايات المتحدة أول من حوّل الأموال في نهاية العام الماضي، وبلغت قيمتها مليار دولار، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي مدفوعات أخرى منها منذ ذلك الحين.

وبدأ المشاركون المتبقون بتقديم مساهماتهم هذا العام، إذ ساهم الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر 15.8 مليار دولار، وكندا بـ3.4 مليار دولار، واليابان بـ3.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ3 مليارات دولار.

ويُمثّل تمويل أوكرانيا بموجب برنامج قروض "مجموعة السبع"، ثلاثة أرباع إجمالي المساعدات المالية التي خصصها الغرب لميزانية أوكرانيا هذا العام، كما قدّم الاتحاد الأوروبي تمويلات إضافية (7.33 مليار دولار)، واليابان (191 مليون دولار)، وصندوق النقد الدولي (912 مليون دولار)، والبنك الدولي (74 مليون دولار).

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد بنك روسيا المركزي، ما أدى إلى تجميد احتياطياته، لكن المبلغ الدقيق للأموال المجمدة غير معروف. وفي أوائل عام 2022، أفاد البنك المركزي الروسي أن ما يقرب من نصف أصوله البالغة 630.6 مليار دولار أمريكي مُحتفظ بها بعملات احتياطية رئيسية.
ويُحتفظ بمعظم الأموال الروسية المجمدة في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت أصوله الروسية، السيادية والخاصة، حوالي 228 مليار دولار.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو سترد بقوة على مصادرة الاتحاد الأوروبي للممتلكات الروسية
أمس, 11:35 GMT
ردًا على ذلك، منعت روسيا المستثمرين المعادين من سحب أصولهم. وتُجمع عائدات هذه الأصول في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح كييف قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأكدت أن "أوكرانيا ستسدد هذه الأموال إذا دفعت روسيا تعويضات"، إلا أن هذا المقترح لا يحظى بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنّ موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. كما أشار إلى أنّ موسكو لديها خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
خبير: إقراض كييف من الأصول الروسية يقوض الثقة في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد
سلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش
