"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

في عام 2025، قدمت دول "مجموعة السبع" لأوكرانيا، قروضًا بقيمة 25.5 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، المستندة إلى... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي العام الماضي، وافقت دول "مجموعة السبع"، على منح كييف قرضًا بقيمة 50 مليار دولار، مُموّل من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة. وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خصصت دول المجموعة بالفعل 26.5 مليار دولار لأوكرانيا، بموجب هذا البرنامج.وبدأ المشاركون المتبقون بتقديم مساهماتهم هذا العام، إذ ساهم الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر 15.8 مليار دولار، وكندا بـ3.4 مليار دولار، واليابان بـ3.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ3 مليارات دولار.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد بنك روسيا المركزي، ما أدى إلى تجميد احتياطياته، لكن المبلغ الدقيق للأموال المجمدة غير معروف. وفي أوائل عام 2022، أفاد البنك المركزي الروسي أن ما يقرب من نصف أصوله البالغة 630.6 مليار دولار أمريكي مُحتفظ بها بعملات احتياطية رئيسية.ويُحتفظ بمعظم الأموال الروسية المجمدة في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت أصوله الروسية، السيادية والخاصة، حوالي 228 مليار دولار.ردًا على ذلك، منعت روسيا المستثمرين المعادين من سحب أصولهم. وتُجمع عائدات هذه الأصول في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنّ موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. كما أشار إلى أنّ موسكو لديها خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.خبير: إقراض كييف من الأصول الروسية يقوض الثقة في الاتحاد الأوروبيالكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون ردسلوتسكي: الاتحاد الأوروبي سيحاسب قضائيا على نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وسيعيد كل قرش

