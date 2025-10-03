"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

https://sarabic.ae/20251003/مجموعة-السبع-تمول-أوكرانيا-بأكثر-من-25-مليار-دولار-من-عوائد-الأصول-الروسية-المجمدة-في-2025-1105562242.html
06:39 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 03.10.2025)
في عام 2025، قدمت دول "مجموعة السبع" لأوكرانيا، قروضًا بقيمة 25.5 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، المستندة إلى بيانات من وزارة المالية الأوكرانية والمفوضية الأوروبية.
وفي العام الماضي، وافقت دول "مجموعة السبع"، على منح كييف قرضًا بقيمة 50 مليار دولار، مُموّل من عائدات الأصول الروسية المُجمّدة. وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خصصت دول المجموعة بالفعل 26.5 مليار دولار لأوكرانيا، بموجب هذا البرنامج.
وكانت الولايات المتحدة أول من حوّل الأموال في نهاية العام الماضي، وبلغت قيمتها مليار دولار، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي مدفوعات أخرى منها منذ ذلك الحين.
وبدأ المشاركون المتبقون بتقديم مساهماتهم هذا العام، إذ ساهم الاتحاد الأوروبي بأكبر قدر 15.8 مليار دولار، وكندا بـ3.4 مليار دولار، واليابان بـ3.3 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ3 مليارات دولار.
ويُمثّل تمويل أوكرانيا بموجب برنامج قروض "مجموعة السبع"، ثلاثة أرباع إجمالي المساعدات المالية التي خصصها الغرب لميزانية أوكرانيا هذا العام، كما قدّم الاتحاد الأوروبي تمويلات إضافية (7.33 مليار دولار)، واليابان (191 مليون دولار)، وصندوق النقد الدولي (912 مليون دولار)، والبنك الدولي (74 مليون دولار).
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد بنك روسيا المركزي، ما أدى إلى تجميد احتياطياته، لكن المبلغ الدقيق للأموال المجمدة غير معروف. وفي أوائل عام 2022، أفاد البنك المركزي الروسي أن ما يقرب من نصف أصوله البالغة 630.6 مليار دولار أمريكي مُحتفظ بها بعملات احتياطية رئيسية.
ويُحتفظ بمعظم الأموال الروسية المجمدة في حسابات لدى "يوروكلير البلجيكي"، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت أصوله الروسية، السيادية والخاصة، حوالي 228 مليار دولار.
ردًا على ذلك، منعت روسيا المستثمرين المعادين من سحب أصولهم. وتُجمع عائدات هذه الأصول في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح كييف قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأكدت أن "أوكرانيا ستسدد هذه الأموال إذا دفعت روسيا تعويضات"، إلا أن هذا المقترح لا يحظى بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنّ موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. كما أشار إلى أنّ موسكو لديها خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.