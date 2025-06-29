بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250629/بسبب-العقوبات-على-روسيا-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-مرتين-ونصف-خلال-4-سنوات--1102174654.html
بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات
بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعارالغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار مرتين ونصف بعد فرض العقوبات على روسيا، وذلك خلال أربع سنوات فقط، وفقا لحسابات أعدتها وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T08:34+0000
2025-06-29T08:34+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
في أبريل/ نيسان 2021، بلغ متوسط ​​تكلفة ألف متر مكعب من الغاز 206 يورو، بينما في أبريل من هذا العام بلغ 523.5 يورو.والسبب الرئيسي في قفزة الأسعار هو تحول الاتحاد الأوروبي نحو الغاز الطبيعي المسال في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. فإذا كانت حصة الغاز المسال في عام 2021 لا تتجاوز ثلث إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي، فقد وصلت في عام 2025 إلى ما يزيد قليلا عن النصف. وخلال أربع سنوات، ارتفعت تكلفة استيراد هذا النوع من الوقود من 257 يورو إلى 645.5 يورو.ويظل سعر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل من الغاز المسال حيث يبلغ 417 يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يشتري ألف متر مكعب في عام 2021 مقابل 178.7 يورو فقط.وبالتالي ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز في أبريل 2025 إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، رغم انخفاض حجم الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
https://sarabic.ae/20250619/موسكو-روسيا-لم-تخسر-من-وقف-نقل-الغاز-عبر-أوكرانيا-بفضل-زيادة-شحنات-الغاز-إلى-أوروبا-1101853025.html
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-التخلي-عن-الغاز-الروسي-بلغت-200-مليار-يورو-1101889834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات

08:34 GMT 29.06.2025
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
ارتفعت أسعارالغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار مرتين ونصف بعد فرض العقوبات على روسيا، وذلك خلال أربع سنوات فقط، وفقا لحسابات أعدتها وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات "يوروستات".
في أبريل/ نيسان 2021، بلغ متوسط ​​تكلفة ألف متر مكعب من الغاز 206 يورو، بينما في أبريل من هذا العام بلغ 523.5 يورو.

علاوة على ذلك، على مدى السنوات الأربع الماضية، لم تتجاوز زيادة تكلفة هذا النوع من الوقود الأزرق بالنسبة للاتحاد 1.7%: ففي أبريل 2017، كان من الممكن شراء ألف متر مكعب مقابل 202.5 يورو فقط. وقبل عشرين عامًا، في منتصف ربيع عام 2000، بلغت تكلفة نفس الكمية على الاتحاد الأوروبي 123.9 يورو.

والسبب الرئيسي في قفزة الأسعار هو تحول الاتحاد الأوروبي نحو الغاز الطبيعي المسال في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. فإذا كانت حصة الغاز المسال في عام 2021 لا تتجاوز ثلث إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي، فقد وصلت في عام 2025 إلى ما يزيد قليلا عن النصف. وخلال أربع سنوات، ارتفعت تكلفة استيراد هذا النوع من الوقود من 257 يورو إلى 645.5 يورو.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
موسكو: روسيا لم تخسر من وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا بفضل زيادة شحنات الغاز إلى أوروبا
19 يونيو, 21:32 GMT
ويظل سعر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل من الغاز المسال حيث يبلغ 417 يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يشتري ألف متر مكعب في عام 2021 مقابل 178.7 يورو فقط.
وبالتالي ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز في أبريل 2025 إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، رغم انخفاض حجم الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء التخلي عن الغاز الروسي بلغت 200 مليار يورو
20 يونيو, 17:50 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала