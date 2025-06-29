https://sarabic.ae/20250629/بسبب-العقوبات-على-روسيا-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-مرتين-ونصف-خلال-4-سنوات--1102174654.html

بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات

بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسعارالغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار مرتين ونصف بعد فرض العقوبات على روسيا، وذلك خلال أربع سنوات فقط، وفقا لحسابات أعدتها وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T08:34+0000

2025-06-29T08:34+0000

2025-06-29T08:34+0000

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في أبريل/ نيسان 2021، بلغ متوسط ​​تكلفة ألف متر مكعب من الغاز 206 يورو، بينما في أبريل من هذا العام بلغ 523.5 يورو.والسبب الرئيسي في قفزة الأسعار هو تحول الاتحاد الأوروبي نحو الغاز الطبيعي المسال في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. فإذا كانت حصة الغاز المسال في عام 2021 لا تتجاوز ثلث إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي، فقد وصلت في عام 2025 إلى ما يزيد قليلا عن النصف. وخلال أربع سنوات، ارتفعت تكلفة استيراد هذا النوع من الوقود من 257 يورو إلى 645.5 يورو.ويظل سعر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل من الغاز المسال حيث يبلغ 417 يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يشتري ألف متر مكعب في عام 2021 مقابل 178.7 يورو فقط.وبالتالي ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز في أبريل 2025 إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، رغم انخفاض حجم الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام

https://sarabic.ae/20250619/موسكو-روسيا-لم-تخسر-من-وقف-نقل-الغاز-عبر-أوكرانيا-بفضل-زيادة-شحنات-الغاز-إلى-أوروبا-1101853025.html

https://sarabic.ae/20250620/بوتين-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-التخلي-عن-الغاز-الروسي-بلغت-200-مليار-يورو-1101889834.html

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