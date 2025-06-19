روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250619/روسيا-موسكو-مستعدة-لتزويد-أوروبا-بالغاز-عبر-الفرع-المتبقي-من-خط-أنابيب-السيل-الشمالي-2--1101852806.html
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
سبوتنيك عربي
صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأنه إذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فإن روسيا مستعدة لبدء توريد الغاز عبرالفرع المتبقي من خط "السيل... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T20:46+0000
2025-06-19T20:46+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وقال نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية: "من الواضح أنه من حق ألمانيا والمستهلكين الأوروبيين شراء الغاز عبر البنية التحتية المناسبة وفي المقابل، روسيا مستعدة للتوريد، وإذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فسنكون مستعدين لضمان إمدادات الغاز عبر البنية التحتية القائمة".وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذه هي البنية التحتية التي أنشأتها شركة "غازبروم" بالشراكة مع شركات أوروبية. ومن حيث المبدأ، تم إنشاء هذه البنية التحتية لضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-بوتين-والخارجية-الروسية-يدعمان-استمرار-الحوار-بين-موسكو-وكييف-على-مستوى-الخبراء-1101852456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"

20:46 GMT 19.06.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأنه إذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فإن روسيا مستعدة لبدء توريد الغاز عبرالفرع المتبقي من خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز.
وقال نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية: "من الواضح أنه من حق ألمانيا والمستهلكين الأوروبيين شراء الغاز عبر البنية التحتية المناسبة وفي المقابل، روسيا مستعدة للتوريد، وإذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فسنكون مستعدين لضمان إمدادات الغاز عبر البنية التحتية القائمة".

وأشار نوفاك إلى أن أحد خطوط "السيل الشمالي 2" مناسب لتوريد الغاز إلى أوروبا، بينما فُجّرت الخطوط الثلاثة الأخرى نتيجة هجمات إرهابية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذه هي البنية التحتية التي أنشأتها شركة "غازبروم" بالشراكة مع شركات أوروبية. ومن حيث المبدأ، تم إنشاء هذه البنية التحتية لضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين والخارجية الروسية يدعمان استمرار الحوار بين موسكو وكييف على مستوى الخبراء
20:16 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل21:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала