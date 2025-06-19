https://sarabic.ae/20250619/روسيا-موسكو-مستعدة-لتزويد-أوروبا-بالغاز-عبر-الفرع-المتبقي-من-خط-أنابيب-السيل-الشمالي-2--1101852806.html
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
سبوتنيك عربي
صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأنه إذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فإن روسيا مستعدة لبدء توريد الغاز عبرالفرع المتبقي من خط "السيل... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T20:46+0000
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وقال نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية: "من الواضح أنه من حق ألمانيا والمستهلكين الأوروبيين شراء الغاز عبر البنية التحتية المناسبة وفي المقابل، روسيا مستعدة للتوريد، وإذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فسنكون مستعدين لضمان إمدادات الغاز عبر البنية التحتية القائمة".وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذه هي البنية التحتية التي أنشأتها شركة "غازبروم" بالشراكة مع شركات أوروبية. ومن حيث المبدأ، تم إنشاء هذه البنية التحتية لضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-بوتين-والخارجية-الروسية-يدعمان-استمرار-الحوار-بين-موسكو-وكييف-على-مستوى-الخبراء-1101852456.html
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روسيا, العالم
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأنه إذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فإن روسيا مستعدة لبدء توريد الغاز عبرالفرع المتبقي من خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز.
وقال نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية: "من الواضح أنه من حق ألمانيا والمستهلكين الأوروبيين شراء الغاز عبر البنية التحتية المناسبة وفي المقابل، روسيا مستعدة للتوريد، وإذا أبدى المشترون الأوروبيون اهتمامهم، فسنكون مستعدين لضمان إمدادات الغاز عبر البنية التحتية القائمة".
وأشار نوفاك إلى أن أحد خطوط "السيل الشمالي 2" مناسب لتوريد الغاز إلى أوروبا، بينما فُجّرت الخطوط الثلاثة الأخرى نتيجة هجمات إرهابية.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذه هي البنية التحتية التي أنشأتها شركة "غازبروم" بالشراكة مع شركات أوروبية. ومن حيث المبدأ، تم إنشاء هذه البنية التحتية لضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي
، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.