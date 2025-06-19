https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-بوتين-والخارجية-الروسية-يدعمان-استمرار-الحوار-بين-موسكو-وكييف-على-مستوى-الخبراء-1101852456.html
الكرملين: بوتين والخارجية الروسية يدعمان استمرار الحوار بين موسكو وكييف على مستوى الخبراء
الكرملين: بوتين والخارجية الروسية يدعمان استمرار الحوار بين موسكو وكييف على مستوى الخبراء
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن وزارة الخارجية الروسية تدعم فكرة استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا على مستوى الخبراء، وقد وافق الرئيس... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T20:16+0000
2025-06-19T20:16+0000
2025-06-19T20:16+0000
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وقال بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية، إن "فكرة الحوار بحد ذاتها، واستمرار هذا الحوار على مستوى الخبراء (بين روسيا وأوكرانيا)، تحظى بدعم وزارة خارجيتنا، وقد وافق الرئيس بوتين، على ذلك".وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "بعد 22 يونيو، سيكون وفدنا، أي وفد روسيا الاتحادية، الذي تمت الموافقة عليه بقرار من الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، جاهزًا للوصول إلى إسطنبول لمواصلة المفاوضات. سيتم تحديد مواعيد محددة قريبًا، وسيعلن عنها الممثلون ورئيس الوفد نفسه".وأشارت زاخاروفا إلى أن "تنفيذ روسيا الجاد لاتفاقيات إسطنبول قد أثار موجة غضب عارمة في كييف، إن لم نقل جنونًا".
https://sarabic.ae/20250619/إنه-أمر-خطير-المجر-تعلق-على-طرح-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1101837195.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين والخارجية الروسية يدعمان استمرار الحوار بين موسكو وكييف على مستوى الخبراء
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن وزارة الخارجية الروسية تدعم فكرة استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا على مستوى الخبراء، وقد وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ذلك.
وقال بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية، إن "فكرة الحوار بحد ذاتها، واستمرار هذا الحوار على مستوى الخبراء (بين روسيا وأوكرانيا)، تحظى بدعم وزارة خارجيتنا، وقد وافق الرئيس بوتين، على ذلك".
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الوفد الروسي سيكون جاهزا للوصول إلى إسطنبول بعد 22 يونيو/ حزيران الجاري، لمواصلة المفاوضات مع كييف.
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "بعد 22 يونيو، سيكون وفدنا، أي وفد روسيا الاتحادية، الذي تمت الموافقة عليه بقرار من الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، جاهزًا للوصول إلى إسطنبول لمواصلة المفاوضات. سيتم تحديد مواعيد محددة قريبًا، وسيعلن عنها الممثلون ورئيس الوفد نفسه".
وأضافت أن "الجانب الروسي، يعتزم خلال الجولة الثالثة المقبلة تبادل التعليقات بشأن مذكرات الأطراف المقدمة في 28 مايو(أيار الماضي) و2 يونيو (حزيران الجاري)، والتي تتضمن مقترحات لحل الأزمة الأوكرانية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "تنفيذ روسيا الجاد لاتفاقيات إسطنبول قد أثار موجة غضب عارمة في كييف، إن لم نقل جنونًا".