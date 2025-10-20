عربي
ناريشكين: الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع روسيا -عاجل
أمساليوم
بث مباشر
هنغاريا: سنستخدم كل الوسائل القانونية لمنع خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي
هنغاريا: سنستخدم كل الوسائل القانونية لمنع خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سندافع عن أمن الطاقة في هنغاريا، وسنحافظ على نتائج خفض تعرفة المرافق. لن نسمح لبروكسل بفرض زيادة وحشية في الأسعار على الشعب الهنغاري. لن نسمح بأن يدفع المواطنون الهنغاريون أضعاف ما يدفعونه الآن مقابل المرافق بسبب أوكرانيا. لذلك نستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد هذا القانون".وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي استثناءات أو ضمانات للدول غير الساحلية في حال تخلّيها عن الغاز الروسي.وأشار سيارتو إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صوّتوا بالأغلبية المؤهلة، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، لصالح المقترح القاضي بالتخلي عن واردات الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2027، رغم اعتراض هنغاريا. وسيتبع التصويت مشاورات ثلاثية بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، قبل أن يُعاد المقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لإقراره نهائيًا.وحذر الوزير من أنه في حال فرض التخلي الإجباري عن الغاز الروسي، فإن هنغاريا وسلوفاكيا ستواجهان عقوبات بسبب خرق عقود التوريد طويلة الأمد التي أبرمتها بودابست مع روسيا عام 2021 لمدة 15 عامًا.
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الاثنين، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي ابتداءً من عام 2027.
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سندافع عن أمن الطاقة في هنغاريا، وسنحافظ على نتائج خفض تعرفة المرافق. لن نسمح لبروكسل بفرض زيادة وحشية في الأسعار على الشعب الهنغاري. لن نسمح بأن يدفع المواطنون الهنغاريون أضعاف ما يدفعونه الآن مقابل المرافق بسبب أوكرانيا. لذلك نستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد هذا القانون".
وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي استثناءات أو ضمانات للدول غير الساحلية في حال تخلّيها عن الغاز الروسي.
وأوضح: "فيما يخصّ ما يُقال عن وجود ضمانات خاصة للدول غير الساحلية، لا يوجد أي ذكر لها في هذا المقترح. إن الجو العام والروح التي صيغ بها المشروع يفتقران تمامًا إلى التضامن وإلى أي اعتبار للجغرافيا".
وأشار سيارتو إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صوّتوا بالأغلبية المؤهلة، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، لصالح المقترح القاضي بالتخلي عن واردات الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2027، رغم اعتراض هنغاريا. وسيتبع التصويت مشاورات ثلاثية بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، قبل أن يُعاد المقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لإقراره نهائيًا.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
أمس, 05:23 GMT
وحذر الوزير من أنه في حال فرض التخلي الإجباري عن الغاز الروسي، فإن هنغاريا وسلوفاكيا ستواجهان عقوبات بسبب خرق عقود التوريد طويلة الأمد التي أبرمتها بودابست مع روسيا عام 2021 لمدة 15 عامًا.
