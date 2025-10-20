https://sarabic.ae/20251020/سيارتو-سنعارض-استمرار-المساعدات-العسكرية-لكييف-في-اجتماعات-الاتحاد-الأوروبي-1106192731.html
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست ستعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف خلال الاجتماعات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T05:23+0000
2025-10-20T05:23+0000
2025-10-20T05:57+0000
العالم
روسيا
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وقال سيارتو: "علينا أن ندافع عن مصالح المجر في كلا المكانين: في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يريدون إشعال فتيل الحرب من خلال تزويد الأوكرانيين بمزيد من الأموال والأسلحة".في وقت سابق، اتهم سيارتو دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة عرقلة المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.ووفقا له، فإن معظم السياسيين تسعى إلى مواصلة الصراع في أوكرانيا.كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّطٌ مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروباالمجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251015/سيارتو-دعوات-بروكسل-للتخلي-عن-إمدادات-الطاقة-من-روسيا--جنون-1106019418.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, المجر
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
05:23 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 05:57 GMT 20.10.2025)
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست ستعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف خلال الاجتماعات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "علينا أن ندافع عن مصالح المجر في كلا المكانين: في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يريدون إشعال فتيل الحرب من خلال تزويد الأوكرانيين بمزيد من الأموال والأسلحة".
وأضاف: "وفي مجلس الطاقة، يريدون تقويض أمن إمداداتنا من الطاقة من خلال حظر شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".
في وقت سابق، اتهم سيارتو دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة عرقلة المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
ووفقا له، فإن معظم السياسيين تسعى إلى مواصلة الصراع في أوكرانيا.
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تُغيّر شيئًا، بل تُطيل أمد الصراع.
وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّطٌ مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.