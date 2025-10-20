https://sarabic.ae/20251020/سيارتو-سنعارض-استمرار-المساعدات-العسكرية-لكييف-في-اجتماعات-الاتحاد-الأوروبي-1106192731.html

سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست ستعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف خلال الاجتماعات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو: "علينا أن ندافع عن مصالح المجر في كلا المكانين: في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يريدون إشعال فتيل الحرب من خلال تزويد الأوكرانيين بمزيد من الأموال والأسلحة".في وقت سابق، اتهم سيارتو دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة عرقلة المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.ووفقا له، فإن معظم السياسيين تسعى إلى مواصلة الصراع في أوكرانيا.كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّطٌ مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروباالمجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا

