سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست ستعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف خلال الاجتماعات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "علينا أن ندافع عن مصالح المجر في كلا المكانين: في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يريدون إشعال فتيل الحرب من خلال تزويد الأوكرانيين بمزيد من الأموال والأسلحة".في وقت سابق، اتهم سيارتو دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة عرقلة المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.ووفقا له، فإن معظم السياسيين تسعى إلى مواصلة الصراع في أوكرانيا.كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّطٌ مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروباالمجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

05:23 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 05:57 GMT 20.10.2025)
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بودابست ستعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف خلال الاجتماعات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "علينا أن ندافع عن مصالح المجر في كلا المكانين: في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. يريدون إشعال فتيل الحرب من خلال تزويد الأوكرانيين بمزيد من الأموال والأسلحة".

وأضاف: "وفي مجلس الطاقة، يريدون تقويض أمن إمداداتنا من الطاقة من خلال حظر شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".

في وقت سابق، اتهم سيارتو دول الاتحاد الأوروبي بمحاولة عرقلة المفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
ووفقا له، فإن معظم السياسيين تسعى إلى مواصلة الصراع في أوكرانيا.
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"
15 أكتوبر, 07:50 GMT
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تُغيّر شيئًا، بل تُطيل أمد الصراع.

وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّطٌ مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروبا
المجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
