سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/سيارتو-دعوات-بروكسل-للتخلي-عن-إمدادات-الطاقة-من-روسيا--جنون-1106019418.html
سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"
سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، دعوات بروكسل لبودابست، للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بأنها "جنونية"، لأنها "تتناقض مع فكرة تنويع مصادر الطاقة". 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T07:50+0000
2025-10-15T07:50+0000
روسيا
العالم
المجر
قطاع الطاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106019072_0:116:2639:1600_1920x0_80_0_0_c67e5876f00f579b47b67435d85752b4.jpg
وقال سيارتو، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "أولئك الذين يطالبون المجر بالتخلي عن إمدادات النفط الروسية يزعمون أن التنوع ضروري".وأضاف: "كيف يمكن اعتبار التنويع رفضا للتوريد من مصدر واحد؟ كيف يُمكن اعتبار خط أنابيب واحد أكثر أمانًا من خطين؟ هذا جنون، هذه فضيحة. هذا افتقارٌ تامٌّ للمنطق".وتابع سيارتو: "بالنسبة لنا، إمدادات الطاقة مسألة واقعية، وليست أيديولوجية أو سياسية... تحاول بروكسل إجبارنا على التخلي عن مصدر طاقة رخيص وموثوق، والانتقال إلى مصدر أكثر تكلفة وأقل موثوقية. إن أمن الطاقة في بلدنا قضية سيادة أساسية".وأكد وزير الخارجية المجري أن بلاده لن تسمح لأي دولة بممارسة الضغط عليها لتحديد من أي دولة يمكن للمجر أن تشتري مواردها، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار بلاده على استبدال مورديها الموثوقين للطاقة، لكن بالنسبة لبودابست "هذه ليست مسألة سياسية بل قضية تتعلق بالسيادة".ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.يُعدّ منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي منصةً دوليةً رئيسيةً لمناقشة أحدث اتجاهات التطور في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الطاقة. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات كبرى شركات الطاقة، وممثلين عن حكومات وشركات أجنبية، وأكاديميين وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل إعلام اتحادية وإقليمية من أكثر من 80 دولة.وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالمبمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
https://sarabic.ae/20251014/بوتين-للمشاركين-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-صناعة-الطاقة-الحديثة-تتطلب-حلولا-رقمية-وتعاونا-علميا-واسعا-1105982945.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106019072_175:0:2463:1716_1920x0_80_0_0_bb9262de011429558680badb473b6244.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, المجر, قطاع الطاقة
روسيا, العالم, المجر, قطاع الطاقة

سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"

07:50 GMT 15.10.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في "أسبوع الطاقة الروسي
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، دعوات بروكسل لبودابست، للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بأنها "جنونية"، لأنها "تتناقض مع فكرة تنويع مصادر الطاقة".
وقال سيارتو، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "أولئك الذين يطالبون المجر بالتخلي عن إمدادات النفط الروسية يزعمون أن التنوع ضروري".
وأضاف: "كيف يمكن اعتبار التنويع رفضا للتوريد من مصدر واحد؟ كيف يُمكن اعتبار خط أنابيب واحد أكثر أمانًا من خطين؟ هذا جنون، هذه فضيحة. هذا افتقارٌ تامٌّ للمنطق".
وتابع سيارتو: "بالنسبة لنا، إمدادات الطاقة مسألة واقعية، وليست أيديولوجية أو سياسية... تحاول بروكسل إجبارنا على التخلي عن مصدر طاقة رخيص وموثوق، والانتقال إلى مصدر أكثر تكلفة وأقل موثوقية. إن أمن الطاقة في بلدنا قضية سيادة أساسية".
وأكد وزير الخارجية المجري أن بلاده لن تسمح لأي دولة بممارسة الضغط عليها لتحديد من أي دولة يمكن للمجر أن تشتري مواردها، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار بلاده على استبدال مورديها الموثوقين للطاقة، لكن بالنسبة لبودابست "هذه ليست مسألة سياسية بل قضية تتعلق بالسيادة".

وقال سيارتو: "مسؤوليتي هي تزويد البلاد بالطاقة، وهذا أمر مستحيل دون روسيا في الوقت الحالي".

ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
بوتين للمشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي": صناعة الطاقة الحديثة تتطلب حلولا رقمية وتعاونا علميا واسعا
أمس, 08:08 GMT
يُعدّ منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي منصةً دوليةً رئيسيةً لمناقشة أحدث اتجاهات التطور في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الطاقة. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات كبرى شركات الطاقة، وممثلين عن حكومات وشركات أجنبية، وأكاديميين وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل إعلام اتحادية وإقليمية من أكثر من 80 دولة.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة 85 دولة، من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر والسودان والبحرين، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.
سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم
بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала