https://sarabic.ae/20251015/سيارتو-دعوات-بروكسل-للتخلي-عن-إمدادات-الطاقة-من-روسيا--جنون-1106019418.html

سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"

سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، دعوات بروكسل لبودابست، للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بأنها "جنونية"، لأنها "تتناقض مع فكرة تنويع مصادر الطاقة". 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T07:50+0000

2025-10-15T07:50+0000

2025-10-15T07:50+0000

روسيا

العالم

المجر

قطاع الطاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106019072_0:116:2639:1600_1920x0_80_0_0_c67e5876f00f579b47b67435d85752b4.jpg

وقال سيارتو، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "أولئك الذين يطالبون المجر بالتخلي عن إمدادات النفط الروسية يزعمون أن التنوع ضروري".وأضاف: "كيف يمكن اعتبار التنويع رفضا للتوريد من مصدر واحد؟ كيف يُمكن اعتبار خط أنابيب واحد أكثر أمانًا من خطين؟ هذا جنون، هذه فضيحة. هذا افتقارٌ تامٌّ للمنطق".وتابع سيارتو: "بالنسبة لنا، إمدادات الطاقة مسألة واقعية، وليست أيديولوجية أو سياسية... تحاول بروكسل إجبارنا على التخلي عن مصدر طاقة رخيص وموثوق، والانتقال إلى مصدر أكثر تكلفة وأقل موثوقية. إن أمن الطاقة في بلدنا قضية سيادة أساسية".وأكد وزير الخارجية المجري أن بلاده لن تسمح لأي دولة بممارسة الضغط عليها لتحديد من أي دولة يمكن للمجر أن تشتري مواردها، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار بلاده على استبدال مورديها الموثوقين للطاقة، لكن بالنسبة لبودابست "هذه ليست مسألة سياسية بل قضية تتعلق بالسيادة".ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.يُعدّ منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي منصةً دوليةً رئيسيةً لمناقشة أحدث اتجاهات التطور في قطاع الوقود والطاقة الحديث. ويُعقد هذا الحدث تقليديًا على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الطاقة. ويجمع المنتدى ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات كبرى شركات الطاقة، وممثلين عن حكومات وشركات أجنبية، وأكاديميين وخبراء، وخبراء شباب في مجال الطاقة، وصحفيين من وسائل إعلام اتحادية وإقليمية من أكثر من 80 دولة.وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالمبمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

https://sarabic.ae/20251014/بوتين-للمشاركين-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-صناعة-الطاقة-الحديثة-تتطلب-حلولا-رقمية-وتعاونا-علميا-واسعا-1105982945.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, المجر, قطاع الطاقة