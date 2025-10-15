https://sarabic.ae/20251015/بمشاركة-عربية-انطلاق-فعاليات-المنتدى-الدولي-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو-1106018545.html

بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة 85 دولة، من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر والسودان والبحرين، في العاصمة...

وينعقد الحدث الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.ووصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى العاصمة موسكو، حيث تجري أعمال "أسبوع الطاقة الروسي"، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش أعمال "أسبوع الطاقة الروسي": "روسيا ليس لديها خطط لمراجعة جدول تعويض فائض إنتاج النفط ضمن "أوبك+".ووفقا له فإن، أسعار النفط العالمية الراهنة تجسد التوازن الحالي بين العرض والطلب في السوق.وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، على هامش أعمال المنتدى، أن "السلام وإنهاء الحروب من أهم العوامل، التي تسهم باستقرار أسواق الطاقة".بدوره أشاد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، بالعلاقات مع روسيا والتعاون معها في إطار "أوبك+".يأتي ذلك خلال مشاركة المسؤولين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، المنعقد في ساحة "مانيج" وسط العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال جلسة بعنوان "التعاون الدولي في أسواق الطاقة العالمية".ويشارك في المنتدى ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفيكتور كارانكفيتش، نائب رئيس وزراء البيلاروسي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر.وأشار بوتين إلى أن روسيا تستضيف مجددا ممثلين عن دوائر الأعمال والأكاديميين، وسياسيين وخبراء من دول عديدة حول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الملحّة، التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، محليا وعالميا، ولتبادل وجهات النظر حول اتجاهات وآفاق التعاون في هذا المجال.بدعوة من بوتين... الأمين العام لمنظمة "أوبك" يعتزم حضور أسبوع الطاقة الروسي في أكتوبربوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطىبوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

