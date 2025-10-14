https://sarabic.ae/20251014/بوتين-للمشاركين-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-صناعة-الطاقة-الحديثة-تتطلب-حلولا-رقمية-وتعاونا-علميا-واسعا-1105982945.html

بوتين للمشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي": صناعة الطاقة الحديثة تتطلب حلولا رقمية وتعاونا علميا واسعا

بوتين للمشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي": صناعة الطاقة الحديثة تتطلب حلولا رقمية وتعاونا علميا واسعا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، في "أسبوع الطاقة الروسي" ستسهم في تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز...

وجاء في منشور الكرملين، على موقعه الرسمي بهذا الصدد: "بعث الرئيس الروسي برقية ترحيبية بمشاركي وضيوف المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2025"، الذي سيعقد في موسكو في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر، كما أعرب الرئيس عن ثقته بأن المشاركة الفاعلة لمندوبي المنتدى في المناقشات والطاولات المستديرة والجلسات العامة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ستسهم في مواصلة تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز الشراكة الدولية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب".وأشار بوتين إلى أن روسيا تستضيف مجددا ممثلين عن دوائر الأعمال والأكاديميين، وسياسيين وخبراء من دول عديدة حول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الملحة التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، محليا وعالميا، ولتبادل وجهات النظر حول اتجاهات وآفاق التعاون في هذا المجال.وأوضح أن "كبرى شركات التصنيع والخدمات الروسية والعالمية، كعادتها، ستقدم في إطار "أسبوع الطاقة"، إنجازاتها ومنتجاتها النهائية ومشاريعها الرائدة".ويعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في نسخته الثامنة في العاصمة الروسية، في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.بعد تأكيد بوتين... خبراء يوضحون انعكاسات إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطىبوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

