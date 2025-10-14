عربي
بوتين للمشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي": صناعة الطاقة الحديثة تتطلب حلولا رقمية وتعاونا علميا واسعا
بوتين للمشاركين في "أسبوع الطاقة الروسي": صناعة الطاقة الحديثة تتطلب حلولا رقمية وتعاونا علميا واسعا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، في "أسبوع الطاقة الروسي" ستسهم في تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم, روسيا, قطاع الطاقة

© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، في "أسبوع الطاقة الروسي" ستسهم في تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز الشراكات الدولية.
وجاء في منشور الكرملين، على موقعه الرسمي بهذا الصدد: "بعث الرئيس الروسي برقية ترحيبية بمشاركي وضيوف المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2025"، الذي سيعقد في موسكو في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر، كما أعرب الرئيس عن ثقته بأن المشاركة الفاعلة لمندوبي المنتدى في المناقشات والطاولات المستديرة والجلسات العامة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ستسهم في مواصلة تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز الشراكة الدولية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تستضيف مجددا ممثلين عن دوائر الأعمال والأكاديميين، وسياسيين وخبراء من دول عديدة حول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الملحة التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، محليا وعالميا، ولتبادل وجهات النظر حول اتجاهات وآفاق التعاون في هذا المجال.

وخلص بوتين إلى القول: "صناعة الطاقة المعاصرة هي صناعة ديناميكية عالية التقنية، تتطلب أحدث التطورات الصناعية والعلمية. من المهم جدا أنه في مركز اهتمامكم تبرز مسائل جوهرية وعملية، مثل إدخال أحدث المعدات والحلول الرقمية إلى قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والفحم، والتحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الوطنية.

وأوضح أن "كبرى شركات التصنيع والخدمات الروسية والعالمية، كعادتها، ستقدم في إطار "أسبوع الطاقة"، إنجازاتها ومنتجاتها النهائية ومشاريعها الرائدة".
ويعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في نسخته الثامنة في العاصمة الروسية، في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
