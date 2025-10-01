https://sarabic.ae/20251001/أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيعني-اندلاع-حرب-في-أوروبا----1105494625.html

أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

المجر

أخبار المجر

فيكتور أوربان

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "موقفنا هو عدم العضوية إطلاقًا (بالنسبة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)... بالتأكيد ليس الآن، لأن العضوية تعني، أولًا، أن الحرب ستطال الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، أن الأموال الأوروبية ستذهب إلى أوكرانيا".وأوضح أوربان أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "مفرطة"، وصرح بأن اتفاقية استراتيجية للتعاون الأوروبي- الأوكراني ستكون كافية.وشدد أوربان على أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع في أي لحظة إذا ارتكبت إحدى القوى الكبرى خطأ. وبدوره، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي تسمية اقتراح ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديد بـ"الأوكرانية" لأنه يركز على تسليح أوكرانيا بدلاً من حل مشاكل أوروبا الاقتصادية.وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو: "استعدادًا للحرب، أعدت بروكسل ميزانية للسنوات السبع المقبلة موجهة نحو أوكرانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي. هذه الميزانية هي في الواقع ميزانية أوكرانية. إنها تناقش كيفية تسليح أوكرانيا وكيفية الحفاظ على الدولة الأوكرانية، بدلاً من التركيز على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ومعالجة الوضع المتعلق بتراجع القدرة التنافسية الاقتصادية، وضمان أمن الطاقة في أوروبا، واستعادة أسس النمو الاقتصادي الأوروبي".وأكد الوزير أن المجر لا توافق على "إنفاق أموال دافعي الضرائب على أوكرانيا والجيش الأوكراني"، وأضاف: "أخيرًا، نريد السلام في أوروبا، لكن بروكسل تريد الحرب... للأسف، يتدهور الوضع الأمني ​​والاقتصادي في أوروبا بسبب قرارات بروكسل الخاطئة. بروكسل تستعد للحرب وتريد من الشعب الأوروبي، بمن فيهم الشعب المجري، أن يدفع ثمنها".وفي وقت سابق، قدرت صحيفة "ماغيار نيمزيت" المجرية أن أوكرانيا تلقت من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات ما يقارب ضعف ما تلقته المجر خلال عشرين عامًا، مما يدل بوضوح على أن بروكسل تعطي الأولوية لكييف على حساب الدول الأعضاء.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ يعتبر مثل "كابوس". ولو استثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، ولكان من الممكن "صنع المعجزات"، ولكن بدلًا من ذلك، "ضاعت هذه الأموال سدى".ووفقًا لرئيس الوزراء المجري، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ خطأ فادحًا وسيدفع ثمنا باهظًا لخطئه.المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلامالمجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع

