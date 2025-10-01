عربي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروبا
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا،... 01.10.2025
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني اندلاع حرب في أوروبا

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "موقفنا هو عدم العضوية إطلاقًا (بالنسبة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)... بالتأكيد ليس الآن، لأن العضوية تعني، أولًا، أن الحرب ستطال الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، أن الأموال الأوروبية ستذهب إلى أوكرانيا".
وأوضح أوربان أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "مفرطة"، وصرح بأن اتفاقية استراتيجية للتعاون الأوروبي- الأوكراني ستكون كافية.
وأضاف: "اقتراحي، اقتراح المجر، هو إبرام اتفاقية استراتيجية (مع أوكرانيا)، وليس العضوية. الاتفاقية الاستراتيجية جيدة... السؤال هو كيف نفعل ذلك. العضوية مبالغ فيها. نحتاج فقط إلى اتفاقية استراتيجية".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
أمس, 00:00 GMT
وشدد أوربان على أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع في أي لحظة إذا ارتكبت إحدى القوى الكبرى خطأ.
"الوضع الحالي ينذر باندلاع حرب عالمية بخطأ واحد... إن حالة الصراع متوترة لدرجة أنه إذا ارتكبت إحدى القوى الكبرى، دولة أكبر من المجر، خطأ، فقد ينجم عنه أي شيء، حتى حرب عالمية. هذه هي المشكلة".
فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
وبدوره، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي تسمية اقتراح ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديد بـ"الأوكرانية" لأنه يركز على تسليح أوكرانيا بدلاً من حل مشاكل أوروبا الاقتصادية.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
أوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
28 يونيو, 08:51 GMT
وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو: "استعدادًا للحرب، أعدت بروكسل ميزانية للسنوات السبع المقبلة موجهة نحو أوكرانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي. هذه الميزانية هي في الواقع ميزانية أوكرانية. إنها تناقش كيفية تسليح أوكرانيا وكيفية الحفاظ على الدولة الأوكرانية، بدلاً من التركيز على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ومعالجة الوضع المتعلق بتراجع القدرة التنافسية الاقتصادية، وضمان أمن الطاقة في أوروبا، واستعادة أسس النمو الاقتصادي الأوروبي".
وأكد الوزير أن المجر لا توافق على "إنفاق أموال دافعي الضرائب على أوكرانيا والجيش الأوكراني"، وأضاف: "أخيرًا، نريد السلام في أوروبا، لكن بروكسل تريد الحرب... للأسف، يتدهور الوضع الأمني ​​والاقتصادي في أوروبا بسبب قرارات بروكسل الخاطئة. بروكسل تستعد للحرب وتريد من الشعب الأوروبي، بمن فيهم الشعب المجري، أن يدفع ثمنها".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
سيارتو: ساسة أوروبا يقوضون جهود ترامب لتسوية الصراع في أوكرانيا
4 يونيو, 00:06 GMT
وفي وقت سابق، قدرت صحيفة "ماغيار نيمزيت" المجرية أن أوكرانيا تلقت من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات ما يقارب ضعف ما تلقته المجر خلال عشرين عامًا، مما يدل بوضوح على أن بروكسل تعطي الأولوية لكييف على حساب الدول الأعضاء.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ يعتبر مثل "كابوس". ولو استثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، ولكان من الممكن "صنع المعجزات"، ولكن بدلًا من ذلك، "ضاعت هذه الأموال سدى".
ووفقًا لرئيس الوزراء المجري، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ خطأ فادحًا وسيدفع ثمنا باهظًا لخطئه.
المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلام
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
