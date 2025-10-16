عربي
https://sarabic.ae/20251016/المجر-سنوفر-الأمن-لبوتين-إذا-تم-اختيار-بودابست-لاستضافة-مفاوضات-أوكرانيا-1106053515.html
المجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
المجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر الأمن الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال تم اختيار المجر كموقع لاستضافة المفاوضات... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T03:14+0000
2025-10-16T03:38+0000
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105836132_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_c4472eb4eb49641b0bacda1206d0b1d4.jpg
وقال سيارتو في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "بالتأكيد، لا شك في هذا الشأن على الإطلاق"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت بودابست ستؤمّن الحماية لبوتين في حال مشاركته في المفاوضات على أراضيها.وأضاف الوزير المجري أن "الرئيس بوتين يمكنه دائمًا مناقشة القضايا الراهنة مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان إذا كانت هناك حاجة لذلك"، مشيرًا إلى متانة قنوات التواصل بين البلدين رغم التوترات القائمة في أوروبا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.وقال سيارتو:وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو من العام الماضي، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو/تموز.
https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-المجر-مستعدة-لأن-تصبح-منصة-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1090903388.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105836132_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_33b749781d2e0ace58b781f1ff05da4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

المجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا

03:14 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 03:38 GMT 16.10.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر الأمن الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال تم اختيار المجر كموقع لاستضافة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال سيارتو في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "بالتأكيد، لا شك في هذا الشأن على الإطلاق"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت بودابست ستؤمّن الحماية لبوتين في حال مشاركته في المفاوضات على أراضيها.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية المجري: بودابست مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
18 يوليو 2024, 00:30 GMT
وأضاف الوزير المجري أن "الرئيس بوتين يمكنه دائمًا مناقشة القضايا الراهنة مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان إذا كانت هناك حاجة لذلك"، مشيرًا إلى متانة قنوات التواصل بين البلدين رغم التوترات القائمة في أوروبا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.
وقال سيارتو:
"بعد يومين من بداية الحرب، اتصلت بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وقلت للجانبين، إن المجر مستعدة دائمًا لتيسير المفاوضات وعلى استعداد لتوفير أي مكان (على أراضيها) حيث سيتم منح كلا الجانبين شروطًا متساوية وأمنًا متساويًا وفرصًا متساوية".
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو من العام الماضي، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو/تموز.
