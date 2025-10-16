https://sarabic.ae/20251016/المجر-سنوفر-الأمن-لبوتين-إذا-تم-اختيار-بودابست-لاستضافة-مفاوضات-أوكرانيا-1106053515.html
المجر: سنوفر الأمن لبوتين إذا تم اختيار بودابست لاستضافة مفاوضات أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر الأمن الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال تم اختيار المجر كموقع لاستضافة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال سيارتو في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "بالتأكيد، لا شك في هذا الشأن على الإطلاق"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت بودابست ستؤمّن الحماية لبوتين في حال مشاركته في المفاوضات على أراضيها.وأضاف الوزير المجري أن "الرئيس بوتين يمكنه دائمًا مناقشة القضايا الراهنة مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان إذا كانت هناك حاجة لذلك"، مشيرًا إلى متانة قنوات التواصل بين البلدين رغم التوترات القائمة في أوروبا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.وقال سيارتو:وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو من العام الماضي، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو/تموز.
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر الأمن الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال تم اختيار المجر كموقع لاستضافة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال سيارتو في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "بالتأكيد، لا شك في هذا الشأن على الإطلاق"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت بودابست ستؤمّن الحماية لبوتين في حال مشاركته في المفاوضات على أراضيها.
وأضاف الوزير المجري أن "الرئيس بوتين يمكنه دائمًا مناقشة القضايا الراهنة مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان إذا كانت هناك حاجة لذلك"، مشيرًا إلى متانة قنوات التواصل بين البلدين رغم التوترات القائمة في أوروبا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.
"بعد يومين من بداية الحرب، اتصلت بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وقلت للجانبين، إن المجر مستعدة دائمًا لتيسير المفاوضات وعلى استعداد لتوفير أي مكان (على أراضيها) حيث سيتم منح كلا الجانبين شروطًا متساوية وأمنًا متساويًا وفرصًا متساوية".
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو من العام الماضي، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف
في الثاني من يوليو/تموز.