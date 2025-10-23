https://sarabic.ae/20251023/موسكو-حول-فكرة-إنشاء-محكمة-ضد-روسيا-تافهة-والدول-التي-تنضم-تتحمل-عواقب-ذلك-1106309315.html
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن "أعمال وقرارات هذا الكيان غير الشرعي، إن وُجدت، ستكون بلا قيمة بالنسبة لنا. سنعتبر انضمام أي دولة إليه خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".واختتمت قائلة: "هذه فكرة مدمرةٌ تمامًا لواضعيها، إلى جانب كل هذه المحاكم الخاصة. إنها تقوّض القانون الدولي بلا شك".وفي وقتٍ سابق، أفادت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن 25 دولةً عضوًا في الاتحاد أعربت عن رغبتها في المشاركة في "محكمة خاصة" ضد روسيا بشأن أوكرانيا، دون أن تُسمّيها.وصرح ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، سابقًا، بأن موسكو لن تُجيب على أي محاولاتٍ مُحتملة من قِبَل الدول الأوروبية لإنشاء "محكمة" ضد روسيا.
الأخبار
موسكو حول فكرة إنشاء "محكمة" ضد روسيا: تافهة والدول التي تنضم تتحمل عواقب ذلك
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "المحكمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشائها ضد روسيا، ستكون باطلة وغير شرعية، وستكون لها عواقب على الدول التي تنضم إليها".
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن "أعمال وقرارات هذا الكيان غير الشرعي، إن وُجدت، ستكون بلا قيمة بالنسبة لنا. سنعتبر انضمام أي دولة إليه خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه هي "آلية عدالة مصممة خصيصًا" لا علاقة لها بإرساء الحقيقة أو العدالة أو سيادة القانون، وأكدت أن هذا من شأنه أن يُنشئ سابقة خطيرة يمكن استخدامها ضد الدول الغربية وحلفائها.
واختتمت قائلة: "هذه فكرة مدمرةٌ تمامًا لواضعيها، إلى جانب كل هذه المحاكم الخاصة. إنها تقوّض القانون الدولي بلا شك".
وفي وقتٍ سابق، أفادت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن 25 دولةً عضوًا في الاتحاد أعربت عن رغبتها في المشاركة في "محكمة خاصة" ضد روسيا بشأن أوكرانيا، دون أن تُسمّيها.
وسبق أن صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي يحاول التغطية على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا، من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.
وصرح ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، سابقًا، بأن موسكو لن تُجيب على أي محاولاتٍ مُحتملة من قِبَل الدول الأوروبية لإنشاء "محكمة" ضد روسيا.