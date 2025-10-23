موسكو: الكرملين سيصدر تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي

https://sarabic.ae/20251023/موسكو-الكرملين-سيقدم-تعليقا-على-تصريحات-ترامب-بشأن-إلغاء-اللقاء-الروسي-الأمريكي-1106303500.html
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الكرملين سيصدر تعليقًا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T08:01+0000
2025-10-23T08:01+0000
2025-10-23T08:55+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
08:01 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 08:55 GMT 23.10.2025)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الكرملين سيصدر تعليقًا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي.
وبيّنت زاخاروفا أن موسكو مستعدة للاتصالات مع وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف توضيح معايير الحوار الروسي الأمريكي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "من جانبها، تبدي وزارة الخارجية انفتاحها على مواصلة التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، تنفيذا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة". وأضافت:
يهدف ذلك إلى تحديد معايير إضافية للحوار الروسي الأمريكي، سواء بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية أو بشأن الخطوات المشتركة المستقبلية نحو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا لا ترى عقبات كبيرة أمام استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية للاتفاق على إطار سياسي لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت زاخاروفا:
نحن لا نرى أية عقبات كبيرة أمام مواصلة العملية التي بدأها رئيسا روسيا والولايات المتحدة للاتفاق على إطار سياسي للتسوية في أوكرانيا وإشباعه بنتائج ملموسة.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنه عمل شاق ومضني".
وأردفت: "يجب أن يتم ذلك ليس من خلال منصات الإعلام، ولا من خلال التسريبات والافتراءات، بل كما ينبغي للدبلوماسيين، من خلال الجهود الدبلوماسية والأدوات الدبلوماسية، كل شيء واضح هنا".
وأكدت أن روسيا بحاجة إلى "مجموعة من الحلول التفاوضية التي تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وتضمن سلامًا دائمًا في سياق بناء نظام أوراسي وعالمي للأمن غير القابل للتجزئة".