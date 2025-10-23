عربي
موسكو: الكرملين سيصدر تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الكرملين سيصدر تعليقًا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي.
وبيّنت زاخاروفا أن موسكو مستعدة للاتصالات مع وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف توضيح معايير الحوار الروسي الأمريكي.وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "من جانبها، تبدي وزارة الخارجية انفتاحها على مواصلة التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، تنفيذا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة". وأضافت:وأكدت زاخاروفا أن روسيا لا ترى عقبات كبيرة أمام استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية للاتفاق على إطار سياسي لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت زاخاروفا:وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنه عمل شاق ومضني".وأردفت: "يجب أن يتم ذلك ليس من خلال منصات الإعلام، ولا من خلال التسريبات والافتراءات، بل كما ينبغي للدبلوماسيين، من خلال الجهود الدبلوماسية والأدوات الدبلوماسية، كل شيء واضح هنا".وأكدت أن روسيا بحاجة إلى "مجموعة من الحلول التفاوضية التي تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وتضمن سلامًا دائمًا في سياق بناء نظام أوراسي وعالمي للأمن غير القابل للتجزئة".ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: الكرملين سيصدر تعليقا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الكرملين سيصدر تعليقًا على تصريحات ترامب بشأن إلغاء اللقاء الروسي الأمريكي.
وبيّنت زاخاروفا أن موسكو مستعدة للاتصالات مع وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف توضيح معايير الحوار الروسي الأمريكي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "من جانبها، تبدي وزارة الخارجية انفتاحها على مواصلة التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، تنفيذا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة". وأضافت:

يهدف ذلك إلى تحديد معايير إضافية للحوار الروسي الأمريكي، سواء بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية أو بشأن الخطوات المشتركة المستقبلية نحو تسوية الأزمة الأوكرانية.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
روبيو: الولايات المتحدة ما تزال راغبة في لقاء روسيا رغم إلغاء اجتماع ترامب وبوتين
01:05 GMT
وأكدت زاخاروفا أن روسيا لا ترى عقبات كبيرة أمام استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية للاتفاق على إطار سياسي لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت زاخاروفا:

نحن لا نرى أية عقبات كبيرة أمام مواصلة العملية التي بدأها رئيسا روسيا والولايات المتحدة للاتفاق على إطار سياسي للتسوية في أوكرانيا وإشباعه بنتائج ملموسة.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية
أمس, 17:53 GMT
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنه عمل شاق ومضني".
وأردفت: "يجب أن يتم ذلك ليس من خلال منصات الإعلام، ولا من خلال التسريبات والافتراءات، بل كما ينبغي للدبلوماسيين، من خلال الجهود الدبلوماسية والأدوات الدبلوماسية، كل شيء واضح هنا".
وأكدت أن روسيا بحاجة إلى "مجموعة من الحلول التفاوضية التي تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وتضمن سلامًا دائمًا في سياق بناء نظام أوراسي وعالمي للأمن غير القابل للتجزئة".
ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
