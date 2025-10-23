https://sarabic.ae/20251023/روبيو-واشنطن-لا-تزال-ترغب-في-لقاء-روسيا-رغم-إلغاء-اجتماع-ترامب-وبوتين-1106299006.html
روبيو: الولايات المتحدة لا تزال ترغب في لقاء روسيا رغم إلغاء اجتماع ترامب وبوتين
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في عقد لقاء مع روسيا، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه...
وجاءت تصريحات روبيو في قاعدة أندروز الجوية، بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بودابست، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد لاحقًا.وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر أنه مناسب".وأضاف: وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
01:05 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 01:30 GMT 23.10.2025)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في عقد لقاء مع روسيا، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.
وجاءت تصريحات روبيو في قاعدة أندروز الجوية، بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بودابست، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد لاحقًا.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر أنه مناسب".
"لم أشعر أننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنعقد الاجتماع في المستقبل".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة
بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.