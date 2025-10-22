https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يعلن-إلغاء-لقائه-مع-بوتين-في-بودابست-1106297309.html

ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست

ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بودابست، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد لاحقًا. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر أنه مناسب".وأضاف: "لم أشعر أننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنعقد الاجتماع في المستقبل".والثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين، عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الرئيس الروسي: "خلال اليومين المقبلين سنبلغكم بإجراءاتنا".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

