https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يعلن-إلغاء-لقائه-مع-بوتين-في-بودابست-1106297309.html
ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بودابست، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد لاحقًا. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T21:20+0000
2025-10-22T21:20+0000
2025-10-22T21:40+0000
ترامب
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785642_0:0:3602:2026_1920x0_80_0_0_0849e299940c58ab090063a2ad0b6ab4.jpg
وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر أنه مناسب".وأضاف: "لم أشعر أننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنعقد الاجتماع في المستقبل".والثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين، عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الرئيس الروسي: "خلال اليومين المقبلين سنبلغكم بإجراءاتنا".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-حول-لقاء-محتمل-مع-بوتين-سنعلن-بعد-يومين-عما-سيحدث-لاحقا-1106260859.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785642_556:0:3285:2047_1920x0_80_0_0_a4f8d2d0365b084e7d22cc8c93727ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في بودابست
21:20 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 21:40 GMT 22.10.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بودابست، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد لاحقًا.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر أنه مناسب".
وأضاف: "لم أشعر أننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنعقد الاجتماع في المستقبل".
والثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين، عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الرئيس الروسي: "خلال اليومين المقبلين سنبلغكم بإجراءاتنا".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة
بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.