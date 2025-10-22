https://sarabic.ae/20251022/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-لا-تزال-تعمل-على-تطوير-مكونات-الأسلحة-البيولوجية-1106291010.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تطوير مكونات أسلحة بيولوجية كان أو لا يزال جاريا في... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T17:53+0000
2025-10-22T17:53+0000
2025-10-22T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-ندعم-مبادرة-ترامب-لإنهاء-تطوير-الأسلحة-البيولوجية--عاجل-1105239212.html
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تطوير مكونات أسلحة بيولوجية كان أو لا يزال جاريا في أوكرانيا، وأن موسكو تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.
وأضاف فورونتسوف أن روسيا تعتبر هذه الأنشطة "تهديدا مباشرا لأمنها القومي".
وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة
، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، وقت سابق، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخلى تماما عن تطوير الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى عواقب "خطيرة بشكل لا يصدق" لهذه الأسلحة.
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية
، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".