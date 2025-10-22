الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية
وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية

17:53 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تطوير مكونات أسلحة بيولوجية كان أو لا يزال جاريا في أوكرانيا، وأن موسكو تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.

وأضاف فورونتسوف أن روسيا تعتبر هذه الأنشطة "تهديدا مباشرا لأمنها القومي".

وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية
25 سبتمبر, 09:23 GMT
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، وقت سابق، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخلى تماما عن تطوير الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى عواقب "خطيرة بشكل لا يصدق" لهذه الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
