صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، بأن بلاده لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، نظرًا لتلقيها تحذيرا من روسيا بشأن إجراءات
وقال أوربان، في تصريح صحفي: " إن المصلحة الاقتصادية الأساسية لهنغاريا الآن هي عدم دعم هذا القرار، وعدم الوقوع تحت طائلة الإجراءات المضادة الروسية التي قد تؤثر على الشركات الهنغارية الكبرى في روسيا".وأكد أوربان أن "قضية الأصول الروسية جزء من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، ومصادرتها ستضر بالحوار بشأن السلام في أوكرانيا"، بحسب وسائل إعلام هنغارية.وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة، ومستقلة، وبالتأكيد غير مكتفية ذاتيًا. مصيرها بالفعل في أيدي الآخرين".وأكد أوربان أن "هنغاريا لن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بجرّها إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، ولا تزال غير راغبة في تقديم أي مساعدة عسكرية لها".وقال رئيس الوزراء: "لن نتخلى عن أموالنا، ولن نتخلى عن أسلحتنا، ولن نخوض الحرب لنموت من أجل أوكرانيا".وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "إنهم (دول الاتحاد الأوروبي) يتحدثون عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيم أوكرانيا مطروحٌ بالفعل... المليارات الممنوحة لأوكرانيا ليست أموالًا مهدرة بالنسبة لهم، بل استثمارات. الحرب ليست كابوسًا بالنسبة لهم، بل فرصة. أسهل طريقة للاستيلاء على بلد وتقسيمه هي الحرب".
أوربان: هنغاريا لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لأنها تلقت تحذيرا من الرد
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، بأن بلاده لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، نظرًا لتلقيها تحذيرا من روسيا بشأن إجراءات مضادة من موسكو.
وقال أوربان، في تصريح صحفي: " إن المصلحة الاقتصادية الأساسية لهنغاريا الآن هي عدم دعم هذا القرار، وعدم الوقوع تحت طائلة الإجراءات المضادة الروسية التي قد تؤثر على الشركات الهنغارية الكبرى في روسيا".
وأضاف أوربان: "من مصلحة أوروبا أن تحتفظ الدول الأخرى ببعض أموالها باليورو، عملة الاتحاد الأوروبي، وتبقيها في أوروبا، ولكن إذا صادرناها من دولة واحدة، فستكون هذه نهاية الأمر. في عالم اليوم، لن يثق أحد بأي مؤسسة مالية أوروبية عندما يتعلق الأمر بإيداع احتياطياتها".
وأكد أوربان أن "قضية الأصول الروسية جزء من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، ومصادرتها ستضر بالحوار بشأن السلام
في أوكرانيا"، بحسب وسائل إعلام هنغارية.
وفي السياق ذاته، صرح أوربان في وقت سابق اليوم الخميس ، بأن أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل، وأن مصيرها في أيدي الآخرين.
وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة
، ومستقلة، وبالتأكيد غير مكتفية ذاتيًا. مصيرها بالفعل في أيدي الآخرين".
وأكد أوربان أن "هنغاريا لن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بجرّها إلى الصراع العسكري في أوكرانيا
، ولا تزال غير راغبة في تقديم أي مساعدة عسكرية لها".
وقال رئيس الوزراء: "لن نتخلى عن أموالنا، ولن نتخلى عن أسلحتنا، ولن نخوض الحرب لنموت من أجل أوكرانيا".
وأكد أوربان: "الحرب الروسية الأوكرانية ليست حربنا"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيمها مطروح بالفعل".
وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "إنهم (دول الاتحاد الأوروبي) يتحدثون عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيم أوكرانيا مطروحٌ بالفعل... المليارات الممنوحة لأوكرانيا ليست أموالًا مهدرة بالنسبة لهم
، بل استثمارات. الحرب ليست كابوسًا بالنسبة لهم، بل فرصة. أسهل طريقة للاستيلاء على بلد وتقسيمه هي الحرب".