أوربان: أقترح على قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه طرح خلال قمة الاتحاد الأوروبية الافتراضية، اليوم الثلاثاء، اقتراحًا بشأن عقد قمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.
2025
15:11 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 15:17 GMT 19.08.2025)
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه طرح خلال قمة الاتحاد الأوروبية الافتراضية، اليوم الثلاثاء، اقتراحًا بشأن عقد قمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن.
وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".
وكان دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى عقد قمة روسية أوروبية، بهدف استعادة حضور القارة في صياغة أمنها ومصالحها، محذرا من أن الارتهان للقرار الأمريكي يفرغ أوروبا من دورها، ويجعلها مجرد شاهد على اتفاقات تبرم خارج نطاقها.
وأشار أوربان، إلى أن الدول الأوروبية ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا.
وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن
صفقة فوق رؤوسنا".
وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي
أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.
وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.