ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر
هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر
هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر
سبوتنيك عربي
أكد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن هنغاريا لا ترى لأوروبا بديلا عن إمدادات موارد الطاقة الروسية، ولذلك تواصل التعاون مع روسيا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T16:20+0000
2025-08-25T16:20+0000
المجر
أخبار المجر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيلي غولياش، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "الحكومة الهنغارية لا ترى من أين يمكن لأوروبا أن تحصل على مواد خام بمثل هذه الجودة وبهذا السعر، ولذلك تحافظ هنغاريا على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا."وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".وكان دعا أوربان، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى عقد قمة روسية أوروبية، بهدف استعادة حضور القارة في صياغة أمنها ومصالحها، محذرا من أن الارتهان للقرار الأمريكي يفرغ أوروبا من دورها، ويجعلها مجرد شاهد على اتفاقات تبرم خارج نطاقها.وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.
المجر
هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر

منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
أكد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن هنغاريا لا ترى لأوروبا بديلا عن إمدادات موارد الطاقة الروسية، ولذلك تواصل التعاون مع روسيا.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيلي غولياش، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "الحكومة الهنغارية لا ترى من أين يمكن لأوروبا أن تحصل على مواد خام بمثل هذه الجودة وبهذا السعر، ولذلك تحافظ هنغاريا على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا."
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أعلن الأسبوع الماضي، أنه طرح خلال قمة الاتحاد الأوروبية الافتراضية اقتراحًا بشأن عقد قمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
أوربان: أقترح على قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن
19 أغسطس, 15:11 GMT
وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".
وكان دعا أوربان، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى عقد قمة روسية أوروبية، بهدف استعادة حضور القارة في صياغة أمنها ومصالحها، محذرا من أن الارتهان للقرار الأمريكي يفرغ أوروبا من دورها، ويجعلها مجرد شاهد على اتفاقات تبرم خارج نطاقها.

وأشار أوربان، إلى أن الدول الأوروبية ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا.

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
18 أغسطس, 11:10 GMT
وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".
وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.
وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.
