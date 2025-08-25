https://sarabic.ae/20250825/هنغاريا-لا-بديل-آخر-غير-روسيا-يوفر-المواد-الخام-بنفس-الجودة-والسعر-1104121013.html

هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر

هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر

سبوتنيك عربي

أكد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن هنغاريا لا ترى لأوروبا بديلا عن إمدادات موارد الطاقة الروسية، ولذلك تواصل التعاون مع روسيا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T16:20+0000

2025-08-25T16:20+0000

2025-08-25T16:20+0000

المجر

أخبار المجر

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيلي غولياش، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "الحكومة الهنغارية لا ترى من أين يمكن لأوروبا أن تحصل على مواد خام بمثل هذه الجودة وبهذا السعر، ولذلك تحافظ هنغاريا على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا."وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".وكان دعا أوربان، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى عقد قمة روسية أوروبية، بهدف استعادة حضور القارة في صياغة أمنها ومصالحها، محذرا من أن الارتهان للقرار الأمريكي يفرغ أوروبا من دورها، ويجعلها مجرد شاهد على اتفاقات تبرم خارج نطاقها.وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.

https://sarabic.ae/20250819/أوربان-أقترح-على-قادة-الاتحاد-الأوروبي-عقد-قمة-مع-روسيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1103926687.html

https://sarabic.ae/20250818/أمر-شنيع-المجر-تندد-بقيام-كييف-بتنفيذ-هجوم-على-خط-دروجبا-النفطي-1103877799.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, أخبار المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم