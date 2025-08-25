https://sarabic.ae/20250825/هنغاريا-لا-بديل-آخر-غير-روسيا-يوفر-المواد-الخام-بنفس-الجودة-والسعر-1104121013.html
هنغاريا: لا بديل آخر غير روسيا يوفر المواد الخام بنفس الجودة والسعر
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيلي غولياش، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "الحكومة الهنغارية لا ترى من أين يمكن لأوروبا أن تحصل على مواد خام بمثل هذه الجودة وبهذا السعر، ولذلك تحافظ هنغاريا على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا."وكتب أوربان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "المبادرة المجرية بشأن دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة أوروبية روسية، في أقرب وقت ممكن، مدرجة على جدول الأعمال".وكان دعا أوربان، في مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى عقد قمة روسية أوروبية، بهدف استعادة حضور القارة في صياغة أمنها ومصالحها، محذرا من أن الارتهان للقرار الأمريكي يفرغ أوروبا من دورها، ويجعلها مجرد شاهد على اتفاقات تبرم خارج نطاقها.وأضاف أوربان: "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".وكان أوربان أشار في وقت سابق، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.
