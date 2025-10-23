https://sarabic.ae/20251023/أوربان-أوكرانيا-لم-تعد-دولة-ذات-سيادة-منذ-زمن-طويل-1106311665.html

أوربان: أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل

أوربان: أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل، وأن مصيرها في أيدي الآخرين. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T13:15+0000

2025-10-23T13:15+0000

2025-10-23T13:15+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة، ومستقلة، وبالتأكيد غير مكتفية ذاتيًا. مصيرها بالفعل في أيدي الآخرين".وقال رئيس الوزراء: "لن نتخلى عن أموالنا، ولن نتخلى عن أسلحتنا، ولن نخوض الحرب لنموت من أجل أوكرانيا".وأكد أوربان: "الحرب الروسية الأوكرانية ليست حربنا".ولفت رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيمها مطروح بالفعل".وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "إنهم (دول الاتحاد الأوروبي) يتحدثون عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيم أوكرانيا مطروحٌ بالفعل... المليارات الممنوحة لأوكرانيا ليست أموالًا مهدرة بالنسبة لهم، بل استثمارات. الحرب ليست كابوسًا بالنسبة لهم، بل فرصة. أسهل طريقة للاستيلاء على بلد وتقسيمه هي الحرب".وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن "أعمال وقرارات هذا الكيان غير الشرعي، إن وُجدت، ستكون بلا قيمة بالنسبة لنا. سنعتبر انضمام أي دولة إليه خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".وأشارت زاخاروفا إلى أن مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه هي "آلية عدالة مصممة مخصصة"، لا علاقة لها بإرساء الحقيقة أو العدالة أو سيادة القانون، وأكدت أن هذا من شأنه أن يُنشئ سابقة خطيرة يمكن استخدامها ضد الدول الغربية وحلفائها.

https://sarabic.ae/20251023/موسكو-حول-فكرة-إنشاء-محكمة-ضد-روسيا-تافهة-والدول-التي-تنضم-تتحمل-عواقب-ذلك-1106309315.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم