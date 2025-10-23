عربي
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل
أوربان: أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل، وأن مصيرها في أيدي الآخرين.
2025-10-23T13:15+0000
2025-10-23T13:15+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة، ومستقلة، وبالتأكيد غير مكتفية ذاتيًا. مصيرها بالفعل في أيدي الآخرين".وقال رئيس الوزراء: "لن نتخلى عن أموالنا، ولن نتخلى عن أسلحتنا، ولن نخوض الحرب لنموت من أجل أوكرانيا".وأكد أوربان: "الحرب الروسية الأوكرانية ليست حربنا".ولفت رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيمها مطروح بالفعل".وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "إنهم (دول الاتحاد الأوروبي) يتحدثون عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيم أوكرانيا مطروحٌ بالفعل... المليارات الممنوحة لأوكرانيا ليست أموالًا مهدرة بالنسبة لهم، بل استثمارات. الحرب ليست كابوسًا بالنسبة لهم، بل فرصة. أسهل طريقة للاستيلاء على بلد وتقسيمه هي الحرب".وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن "أعمال وقرارات هذا الكيان غير الشرعي، إن وُجدت، ستكون بلا قيمة بالنسبة لنا. سنعتبر انضمام أي دولة إليه خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".وأشارت زاخاروفا إلى أن مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه هي "آلية عدالة مصممة مخصصة"، لا علاقة لها بإرساء الحقيقة أو العدالة أو سيادة القانون، وأكدت أن هذا من شأنه أن يُنشئ سابقة خطيرة يمكن استخدامها ضد الدول الغربية وحلفائها.
https://sarabic.ae/20251023/موسكو-حول-فكرة-إنشاء-محكمة-ضد-روسيا-تافهة-والدول-التي-تنضم-تتحمل-عواقب-ذلك-1106309315.html
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة منذ زمن طويل، وأن مصيرها في أيدي الآخرين.
وقال أوربان، مخاطبا المشاركين في "مسيرة السلام": "لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة، ومستقلة، وبالتأكيد غير مكتفية ذاتيًا. مصيرها بالفعل في أيدي الآخرين".

وأكد أوربان أن "المجر لن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بجرّها إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، ولا تزال غير راغبة في تقديم أي مساعدة عسكرية لها".

وقال رئيس الوزراء: "لن نتخلى عن أموالنا، ولن نتخلى عن أسلحتنا، ولن نخوض الحرب لنموت من أجل أوكرانيا".
وأكد أوربان: "الحرب الروسية الأوكرانية ليست حربنا".
ولفت رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن دعم أوكرانيا، لكن في الواقع، تقسيمها مطروح بالفعل".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "المحكمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشائها ضد روسيا، ستكون باطلة وغير شرعية، وستكون لها عواقب على الدول التي تنضم إليها".
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن "أعمال وقرارات هذا الكيان غير الشرعي، إن وُجدت، ستكون بلا قيمة بالنسبة لنا. سنعتبر انضمام أي دولة إليه خطوة عدائية للغاية ذات عواقب حتمية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه هي "آلية عدالة مصممة مخصصة"، لا علاقة لها بإرساء الحقيقة أو العدالة أو سيادة القانون، وأكدت أن هذا من شأنه أن يُنشئ سابقة خطيرة يمكن استخدامها ضد الدول الغربية وحلفائها.
