لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025
وأشار لافروف، في مقال نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى أن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أجرت معه مقابلة، لكنها رفضت نشر إجاباته كاملة دون اختصار أو رقابة، مضيفًا أن النسخة الكاملة من المقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.وقال الوزير في المقابلة: "خلال هذا العام، وخلال عملية تبادل جثامين القتلى، سلّم الجانب الروسي أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما تسلمنا من أوكرانيا 143 جثة لجنودنا".يشار إلى أن موسكو وكييف اتفقتا على التعاون في القضايا الإنسانية خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول، ونتج عن هذه المباحثات تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى والجرحى، كان آخرها في الثاني من أكتوبر الماضي.وخلال تلك العملية، أعادت روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف 185 جنديًا، وهو العدد نفسه من الجنود الذين سُلّموا إلى أوكرانيا.
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025

23:44 GMT 12.11.2025
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو سلّمت لأوكرانيا خلال عام 2025 أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار لافروف، في مقال نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى أن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أجرت معه مقابلة، لكنها رفضت نشر إجاباته كاملة دون اختصار أو رقابة، مضيفًا أن النسخة الكاملة من المقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا
23 أكتوبر, 13:31 GMT
وقال الوزير في المقابلة: "خلال هذا العام، وخلال عملية تبادل جثامين القتلى، سلّم الجانب الروسي أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما تسلمنا من أوكرانيا 143 جثة لجنودنا".
يشار إلى أن موسكو وكييف اتفقتا على التعاون في القضايا الإنسانية خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول، ونتج عن هذه المباحثات تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى والجرحى، كان آخرها في الثاني من أكتوبر الماضي.
وخلال تلك العملية، أعادت روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف 185 جنديًا، وهو العدد نفسه من الجنود الذين سُلّموا إلى أوكرانيا.
