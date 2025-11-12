https://sarabic.ae/20251112/لافروف-روسيا-سلمت-لأوكرانيا-أكثر-من-9-آلاف-جثة-لجنودها-في-عام-2025-1107059370.html

لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو سلّمت لأوكرانيا خلال عام 2025 أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية. 12.11.2025

وأشار لافروف، في مقال نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى أن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أجرت معه مقابلة، لكنها رفضت نشر إجاباته كاملة دون اختصار أو رقابة، مضيفًا أن النسخة الكاملة من المقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.وقال الوزير في المقابلة: "خلال هذا العام، وخلال عملية تبادل جثامين القتلى، سلّم الجانب الروسي أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما تسلمنا من أوكرانيا 143 جثة لجنودنا".يشار إلى أن موسكو وكييف اتفقتا على التعاون في القضايا الإنسانية خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول، ونتج عن هذه المباحثات تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى والجرحى، كان آخرها في الثاني من أكتوبر الماضي.وخلال تلك العملية، أعادت روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف 185 جنديًا، وهو العدد نفسه من الجنود الذين سُلّموا إلى أوكرانيا.

