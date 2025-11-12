https://sarabic.ae/20251112/لافروف-روسيا-سلمت-لأوكرانيا-أكثر-من-9-آلاف-جثة-لجنودها-في-عام-2025-1107059370.html
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو سلّمت لأوكرانيا خلال عام 2025 أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T23:44+0000
2025-11-12T23:44+0000
2025-11-12T23:44+0000
روسيا
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106479018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d742d7892f8c1b71f65fc1bdebd531c5.jpg
وأشار لافروف، في مقال نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى أن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أجرت معه مقابلة، لكنها رفضت نشر إجاباته كاملة دون اختصار أو رقابة، مضيفًا أن النسخة الكاملة من المقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.وقال الوزير في المقابلة: "خلال هذا العام، وخلال عملية تبادل جثامين القتلى، سلّم الجانب الروسي أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما تسلمنا من أوكرانيا 143 جثة لجنودنا".يشار إلى أن موسكو وكييف اتفقتا على التعاون في القضايا الإنسانية خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول، ونتج عن هذه المباحثات تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى والجرحى، كان آخرها في الثاني من أكتوبر الماضي.وخلال تلك العملية، أعادت روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف 185 جنديًا، وهو العدد نفسه من الجنود الذين سُلّموا إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251023/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-روسيا-تسلم-أوكرانيا-جثث-ألف-عسكري-مقابل-تسلمها-جثامين-31-عسكري-روسي-1106312635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106479018_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f71069a6de972cd7fbce603e1cd570cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف
لافروف: روسيا سلمت لأوكرانيا أكثر من 9 آلاف جثة لجنودها في عام 2025
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو سلّمت لأوكرانيا خلال عام 2025 أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار لافروف، في مقال نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى أن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أجرت معه مقابلة، لكنها رفضت نشر إجاباته كاملة دون اختصار أو رقابة، مضيفًا أن النسخة الكاملة من المقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.
وقال الوزير في المقابلة: "خلال هذا العام، وخلال عملية تبادل جثامين القتلى، سلّم الجانب الروسي أكثر من تسعة آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بينما تسلمنا من أوكرانيا 143 جثة لجنودنا".
يشار إلى أن موسكو وكييف اتفقتا على التعاون في القضايا الإنسانية
خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول، ونتج عن هذه المباحثات تنفيذ عدة عمليات تبادل للأسرى والجرحى، كان آخرها في الثاني من أكتوبر الماضي.
وخلال تلك العملية، أعادت روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف 185 جنديًا، وهو العدد نفسه من الجنود الذين سُلّموا إلى أوكرانيا.