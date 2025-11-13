https://sarabic.ae/20251113/الحكومة-الألمانية-تتوصل-إلى-اتفاق-لتخفيض-المساعدات-الاجتماعية-للأوكرانيين-1107061862.html
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
05:03 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 13.11.2025)
قررت الحكومة الألمانية أن يحصل الأوكرانيون الذين يصلون إلى ألمانيا بعد 1 أبريل 2025 على مساعدات طالبي اللجوء بدلًا من بدل البطالة، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات، سيتم إلغاء الوضع الخاص للأوكرانيين الوافدين حديثًا.
ويبلغ بدل طالب اللجوء 441 يورو (511 دولارًا)، بينما يحصل من يتقدّم بطلب بدل البطالة على 563 يورو.
من جهة آخرى، قالت صحيفة "دير فيلت"
الألمانية إن الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار يورو
على بدل البطالة في عام 2026.
وكانت "بيلد" قد ذكرت سابقًا أن الإنفاق على بدل البطالة في ألمانيا ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024، ليصل إلى نحو 47 مليار يورو، فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أن 6.4 مليار يورو من بدل البطالة ذهبت للأوكرانيين خلال نفس العام.