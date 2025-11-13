الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/الحكومة-الألمانية-تتوصل-إلى-اتفاق-لتخفيض-المساعدات-الاجتماعية-للأوكرانيين-1107061862.html
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الألمانية أن يحصل الأوكرانيون الذين يصلون إلى ألمانيا بعد 1 أبريل 2025 على مساعدات طالبي اللجوء بدلًا من بدل البطالة، حسبما أفادت وسائل إعلام... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T05:03+0000
2025-11-13T05:30+0000
الحكومة الألمانية
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059256991_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2acca13db05a2f3427a54888400fd6b9.jpg
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات، سيتم إلغاء الوضع الخاص للأوكرانيين الوافدين حديثًا.ويبلغ بدل طالب اللجوء 441 يورو (511 دولارًا)، بينما يحصل من يتقدّم بطلب بدل البطالة على 563 يورو. من جهة آخرى، قالت صحيفة "دير فيلت" الألمانية إن الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار يورو على بدل البطالة في عام 2026.وكانت "بيلد" قد ذكرت سابقًا أن الإنفاق على بدل البطالة في ألمانيا ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024، ليصل إلى نحو 47 مليار يورو، فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أن 6.4 مليار يورو من بدل البطالة ذهبت للأوكرانيين خلال نفس العام.
https://sarabic.ae/20251028/كارلسون-زيلينسكي-يخطط-لتوطين-مهاجرين-في-أوكرانيا-من-دول-العالم-الثالث-1106464793.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059256991_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ad1b940290334d14b9229adc96e6ca44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحكومة الألمانية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الألمانية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق لتخفيض المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين

05:03 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 13.11.2025)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قررت الحكومة الألمانية أن يحصل الأوكرانيون الذين يصلون إلى ألمانيا بعد 1 أبريل 2025 على مساعدات طالبي اللجوء بدلًا من بدل البطالة، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات، سيتم إلغاء الوضع الخاص للأوكرانيين الوافدين حديثًا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
28 أكتوبر, 07:15 GMT
ويبلغ بدل طالب اللجوء 441 يورو (511 دولارًا)، بينما يحصل من يتقدّم بطلب بدل البطالة على 563 يورو.
من جهة آخرى، قالت صحيفة "دير فيلت" الألمانية إن الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار يورو على بدل البطالة في عام 2026.
وكانت "بيلد" قد ذكرت سابقًا أن الإنفاق على بدل البطالة في ألمانيا ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024، ليصل إلى نحو 47 مليار يورو، فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أن 6.4 مليار يورو من بدل البطالة ذهبت للأوكرانيين خلال نفس العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала