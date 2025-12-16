https://sarabic.ae/20251216/مدينة-كوباينسك-تخضع-لسيطرة-القوات-المسلحة-الروسية-1108208187.html
القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف
القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، اليوم الثلاثاء، بسيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T07:15+0000
2025-12-16T07:15+0000
2025-12-16T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وأشار المركز الصحفي إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التسلل إلى كوبيانسك يوميًا من خلال مجموعات صغيرة عبر المقبرة، وتتكبد خسائر فادحة". وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسّق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل يوم النصر الكامل أقرب.
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-قرب-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1107922269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تسيطر على مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف
07:15 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 07:57 GMT 16.12.2025)
أفاد المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، اليوم الثلاثاء، بسيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وأشار المركز الصحفي إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التسلل إلى كوبيانسك يوميًا من خلال مجموعات صغيرة عبر المقبرة، وتتكبد خسائر فادحة".
وأضاف: "تم تحييد مجموعة من المرتزقة الكولومبيين قرب كوبيانسك".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسّق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.
وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل يوم النصر الكامل أقرب.