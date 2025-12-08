الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية قرب كوبيانسك- وزارة الدفاع

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
06:12 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 06:14 GMT 08.12.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، دمّرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باستخدام نيران مدفع عيار 152 ملم وقذائف شديدة الانفجار بعيدة المدى، دُمر مركز قيادة متخفٍ للعدو في منطقة غابات".

وأوضح البيان أنه منذ بداية العملية العسكرية، دأبت وحدات المدفعية في قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على تحييد مشاة القوات المسلحة الأوكرانية ومراكز القيادة والمدفعية ونقاط المراقبة، وتقديم الدعم لوحدات الهجوم.

نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:10 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسّق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.
وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل يوم النصر الكامل أقرب.
القوات الروسية تسقط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكامل
