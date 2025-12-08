https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-قرب-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1107922269.html
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية قرب كوبيانسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، دمّرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باستخدام نيران مدفع عيار 152 ملم وقذائف شديدة الانفجار بعيدة المدى، دُمر مركز قيادة متخفٍ للعدو في منطقة غابات".وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل يوم النصر الكامل أقرب.
06:12 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 06:14 GMT 08.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، دمّرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باستخدام نيران مدفع عيار 152 ملم وقذائف شديدة الانفجار بعيدة المدى، دُمر مركز قيادة متخفٍ للعدو في منطقة غابات".
وأوضح البيان أنه منذ بداية العملية العسكرية، دأبت وحدات المدفعية في قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على تحييد مشاة القوات المسلحة الأوكرانية ومراكز القيادة والمدفعية ونقاط المراقبة، وتقديم الدعم لوحدات الهجوم.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات الروسية، ومن خلال عملها المنسّق مع وحدات الهجوم، تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك مقربة بذلك يوم النصر الكامل.
وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن جنود القوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بالتنسيق مع الوحدات الهجومية، يتقدمون بثقة في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل يوم النصر الكامل أقرب.