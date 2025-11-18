https://sarabic.ae/20251118/الكرملين-معظم-الأموال-التي-خصصتها-الإدارة-الأمريكية-السابقة-لكييف-اختلست-في-أوكرانيا--1107250367.html

الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا

الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا. 18.11.2025

وقال بيسكوف خلال مقابلة: "هذه الـ350 مليار دولار نفسها، التي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن، إن الإدارة الأمريكية السابقة قدمتها لنظام كييف، تمت سرقة جزء كبير منها أيضا في أوكرانيا". وقال: "من الواضح أن الديناميكيات الحالية على الجبهة ليست في صالح نظام كييف. فالاضطرابات الداخلية، وتزايد الشكوك حول ممارسات الفساد، والوعي المتزايد بممارسات الفساد التي تختمر في العواصم الأوروبية، كل هذا يحتمل أن يسبب صداعا كبيرا في كييف".وأوضح بيسكوف أن نظام كييف أصبح الآن خارج السيطرة وهذا واضح.في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق. وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكيالكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف

