بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا
الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
15:25 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 18.11.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "هذه الـ350 مليار دولار نفسها، التي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن، إن الإدارة الأمريكية السابقة قدمتها لنظام كييف، تمت سرقة جزء كبير منها أيضا في أوكرانيا".

وأكد بيسكوف أن الديناميكيات على الجبهة، والاضطرابات الداخلية، والوعي المتزايد في أوروبا بممارسات نظام كييف الفاسدة، كلها عوامل تسبب صداعا في كييف.

وقال: "من الواضح أن الديناميكيات الحالية على الجبهة ليست في صالح نظام كييف. فالاضطرابات الداخلية، وتزايد الشكوك حول ممارسات الفساد، والوعي المتزايد بممارسات الفساد التي تختمر في العواصم الأوروبية، كل هذا يحتمل أن يسبب صداعا كبيرا في كييف".

وأشار بيسكوف إلى أن فضيحة الفساد الأوكرانية ليست قضية داخلية أوكرانية بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين، قائلا: "من غير المرجح أن يكون هذا شأنا داخليا لأوكرانيا في هذه الحالة. قد يتساءل البعض لماذا؟ المال خارجي. السرقة داخلية، لكن المال خارجي. وبالطبع، بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة لدافعي الضرائب الأوروبيين والأمريكيين، هذا ليس شأنا داخليا لأوكرانيا".

وأوضح بيسكوف أن نظام كييف أصبح الآن خارج السيطرة وهذا واضح.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.

وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.
