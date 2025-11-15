دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/دميترييف-لندن-تتبع-مسار-بايدن-المدمر-بشكل-أعمى-1107138233.html
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
سبوتنيك عربي
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن بريطانيا تتبع بشكل أعمى... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T13:51+0000
2025-11-15T13:51+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يواصل قادة بريطانيا رفض الاعتراف بأخطائهم اليسارية المتطرفة الكارثية في قضايا الهجرة والجريمة والرقابة، متبعين نهج بايدن الكارثي وثقافة انعدام المساءلة".وفي عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير موثق إلى بريطانيا عبر بحر المانش، بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.وبلغ هذا الرقم رقما قياسيا في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية، وتنفق حكومة بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20251111/لافروف--لا-نعلم-كيف-ستبرئ-لندن-ساحتها-بعد-دورها-في-محاولة-اختطاف-ميغ-31-لتنفيذ-استفزاز-1106971629.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى

13:51 GMT 15.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن بريطانيا تتبع بشكل أعمى المسار المدمر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، جو بايدن.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يواصل قادة بريطانيا رفض الاعتراف بأخطائهم اليسارية المتطرفة الكارثية في قضايا الهجرة والجريمة والرقابة، متبعين نهج بايدن الكارثي وثقافة انعدام المساءلة".
وفي عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير موثق إلى بريطانيا عبر بحر المانش، بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
لافروف: بريطانيا ستواجه صعوبة في تبرئة نفسها من محاولة اختطاف طائرة "ميغ-31"
11 نوفمبر, 13:06 GMT
وبلغ هذا الرقم رقما قياسيا في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية، وتنفق حكومة بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала