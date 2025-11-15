https://sarabic.ae/20251115/دميترييف-لندن-تتبع-مسار-بايدن-المدمر-بشكل-أعمى-1107138233.html

دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى

أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن بريطانيا تتبع بشكل أعمى... 15.11.2025

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يواصل قادة بريطانيا رفض الاعتراف بأخطائهم اليسارية المتطرفة الكارثية في قضايا الهجرة والجريمة والرقابة، متبعين نهج بايدن الكارثي وثقافة انعدام المساءلة".وفي عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير موثق إلى بريطانيا عبر بحر المانش، بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.وبلغ هذا الرقم رقما قياسيا في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية، وتنفق حكومة بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.

