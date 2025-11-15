https://sarabic.ae/20251115/دميترييف-لندن-تتبع-مسار-بايدن-المدمر-بشكل-أعمى-1107138233.html
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
سبوتنيك عربي
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن بريطانيا تتبع بشكل أعمى... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T13:51+0000
2025-11-15T13:51+0000
2025-11-15T13:51+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يواصل قادة بريطانيا رفض الاعتراف بأخطائهم اليسارية المتطرفة الكارثية في قضايا الهجرة والجريمة والرقابة، متبعين نهج بايدن الكارثي وثقافة انعدام المساءلة".وفي عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير موثق إلى بريطانيا عبر بحر المانش، بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.وبلغ هذا الرقم رقما قياسيا في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية، وتنفق حكومة بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20251111/لافروف--لا-نعلم-كيف-ستبرئ-لندن-ساحتها-بعد-دورها-في-محاولة-اختطاف-ميغ-31-لتنفيذ-استفزاز-1106971629.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
دميترييف: لندن تتبع مسار بايدن المدمر بشكل أعمى
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن بريطانيا تتبع بشكل أعمى المسار المدمر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، جو بايدن.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يواصل قادة بريطانيا رفض الاعتراف بأخطائهم اليسارية المتطرفة الكارثية في قضايا الهجرة والجريمة والرقابة، متبعين نهج بايدن الكارثي وثقافة انعدام المساءلة".
وفي عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير موثق إلى بريطانيا عبر بحر المانش، بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.
وبلغ هذا الرقم رقما قياسيا في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية، وتنفق حكومة بريطانيا ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.