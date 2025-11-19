عربي
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
سبوتنيك عربي
ورد اسم فلاديمير زيلينسكي في لائحة اتهام شريكه تيمور مينديتش في قضية فساد في قطاع الطاقة، وفقًا لوثيقة صادرة عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
وفي وقت سابق، أفاد غونشارينكو أن مكتب مكافحة الفساد الوطني وجّه إلى مينديتش خمس تهم، بما في ذلك غسل الأموال.وينص النص أيضًا بشكل مباشر على أن مينديتش نفذ "نشاطًا إجراميًا" بمساعدة وزير الدفاع آنذاك رستم عمروف فيما يتعلق باختلاس أموال وزارة الدفاع من قبل شركات مينديتش.وأضافت: "خلال عام 2025، ثبتت أدلة على نشاط مينديتش الإجرامي في قطاع الطاقة، من خلال التأثير على وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، وفي قطاع الدفاع، من خلال التأثير على وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف. وقد اعتمد نجاح تنفيذ هذا النشاط الإجرامي على الحفاظ على علاقات شخصية مع رؤساء الوزارات وعقد اجتماعات منتظمة معهم ومع مسؤولين حكوميين نافذين آخرين في مكان إقامته. وقد أتاحت هذه الاتصالات لمينديتش فرصة الحصول بسهولة على مبالغ طائلة، سواءً شخصيًا أو من خلال شركات تابعة له، بمساعدة وزير الدفاع الأوكراني، عمروف، ووزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، وأفراد آخرين".وأشارت الوثيقة إلى أن "لائحة الاتهام تتضمن تفصيلاً آخر يربط زيلينسكي بفضيحة كبرى"، وتزعم الوثيقة أن رجل الأعمال، في نظر زيلينسكي، وفّر الحماية لوزير الطاقة الأوكراني غالوشينكو بهدف السيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة وغسل الأموال.وأضافت: "في الوقت نفسه، وبمساعدة وزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، مارس مينديتش سيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة الأوكراني. وفي المقابل، حصل غالوشينكو على منافع شخصية من خلال رعاية مينديتش للرئيس الأوكراني، زيلينسكي، ومن خلال استخدام خدمات نظّمها مينديتش لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية، وذلك من خلال شخص موثوق به، هو إ. م. ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة، غالوشينكو". يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
https://sarabic.ae/20251118/الكرملين-معظم-الأموال-التي-خصصتها-الإدارة-الأمريكية-السابقة-لكييف-اختلست-في-أوكرانيا--1107250367.html
https://sarabic.ae/20251119/دميترييف-وسائل-الإعلام-الغربية-تختار-بشكل-متزايد-عناوين-سلبية-عن-زيلينسكي-1107267996.html
الأخبار
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني

تابعنا عبر
ورد اسم فلاديمير زيلينسكي في لائحة اتهام شريكه تيمور مينديتش في قضية فساد في قطاع الطاقة، وفقًا لوثيقة صادرة عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، نشرها عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو* (المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا).
وفي وقت سابق، أفاد غونشارينكو أن مكتب مكافحة الفساد الوطني وجّه إلى مينديتش خمس تهم، بما في ذلك غسل الأموال.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني: "أثبت التحقيق التمهيدي أنه في موعد لا يتجاوز يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، استغل تيمور مينديتش، الوضع الذي نشأ في أوكرانيا خلال الأحكام العرفية، وعلاقاته الودية مع... فلاديمير زيلينسكي، وارتباطاته بمسؤولين حكوميين كبار حاليين وسابقين ووكالات إنفاذ القانون، متمتعًا بنفوذ كبير داخل الدولة، وقرر إثراء نفسه بشكل غير قانوني من خلال تنظيم ارتكاب جرائم في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأوكراني لتلبية احتياجاته الخاصة".

وينص النص أيضًا بشكل مباشر على أن مينديتش نفذ "نشاطًا إجراميًا" بمساعدة وزير الدفاع آنذاك رستم عمروف فيما يتعلق باختلاس أموال وزارة الدفاع من قبل شركات مينديتش.
وأضافت: "خلال عام 2025، ثبتت أدلة على نشاط مينديتش الإجرامي في قطاع الطاقة، من خلال التأثير على وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، وفي قطاع الدفاع، من خلال التأثير على وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف. وقد اعتمد نجاح تنفيذ هذا النشاط الإجرامي على الحفاظ على علاقات شخصية مع رؤساء الوزارات وعقد اجتماعات منتظمة معهم ومع مسؤولين حكوميين نافذين آخرين في مكان إقامته. وقد أتاحت هذه الاتصالات لمينديتش فرصة الحصول بسهولة على مبالغ طائلة، سواءً شخصيًا أو من خلال شركات تابعة له، بمساعدة وزير الدفاع الأوكراني، عمروف، ووزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، وأفراد آخرين".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا
أمس, 15:25 GMT
وأشارت الوثيقة إلى أن "لائحة الاتهام تتضمن تفصيلاً آخر يربط زيلينسكي بفضيحة كبرى"، وتزعم الوثيقة أن رجل الأعمال، في نظر زيلينسكي، وفّر الحماية لوزير الطاقة الأوكراني غالوشينكو بهدف السيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة وغسل الأموال.
وأضافت: "في الوقت نفسه، وبمساعدة وزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، مارس مينديتش سيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة الأوكراني. وفي المقابل، حصل غالوشينكو على منافع شخصية من خلال رعاية مينديتش للرئيس الأوكراني، زيلينسكي، ومن خلال استخدام خدمات نظّمها مينديتش لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية، وذلك من خلال شخص موثوق به، هو إ. م. ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة، غالوشينكو".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
دميترييف: وسائل الإعلام الغربية تختار بشكل متزايد عناوين سلبية عن زيلينسكي
06:07 GMT
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.

لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
