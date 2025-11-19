https://sarabic.ae/20251119/اسم-زيلينسكي-يطفو-على-سطح-فضيحة-الفساد-الكبرى-في-قطاع-الطاقة-الأوكراني-1107275533.html

اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني

اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني

ورد اسم فلاديمير زيلينسكي في لائحة اتهام شريكه تيمور مينديتش في قضية فساد في قطاع الطاقة، وفقًا لوثيقة صادرة عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق، أفاد غونشارينكو أن مكتب مكافحة الفساد الوطني وجّه إلى مينديتش خمس تهم، بما في ذلك غسل الأموال.وينص النص أيضًا بشكل مباشر على أن مينديتش نفذ "نشاطًا إجراميًا" بمساعدة وزير الدفاع آنذاك رستم عمروف فيما يتعلق باختلاس أموال وزارة الدفاع من قبل شركات مينديتش.وأضافت: "خلال عام 2025، ثبتت أدلة على نشاط مينديتش الإجرامي في قطاع الطاقة، من خلال التأثير على وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، وفي قطاع الدفاع، من خلال التأثير على وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف. وقد اعتمد نجاح تنفيذ هذا النشاط الإجرامي على الحفاظ على علاقات شخصية مع رؤساء الوزارات وعقد اجتماعات منتظمة معهم ومع مسؤولين حكوميين نافذين آخرين في مكان إقامته. وقد أتاحت هذه الاتصالات لمينديتش فرصة الحصول بسهولة على مبالغ طائلة، سواءً شخصيًا أو من خلال شركات تابعة له، بمساعدة وزير الدفاع الأوكراني، عمروف، ووزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، وأفراد آخرين".وأشارت الوثيقة إلى أن "لائحة الاتهام تتضمن تفصيلاً آخر يربط زيلينسكي بفضيحة كبرى"، وتزعم الوثيقة أن رجل الأعمال، في نظر زيلينسكي، وفّر الحماية لوزير الطاقة الأوكراني غالوشينكو بهدف السيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة وغسل الأموال.وأضافت: "في الوقت نفسه، وبمساعدة وزير الطاقة الأوكراني، غالوشينكو، مارس مينديتش سيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة الأوكراني. وفي المقابل، حصل غالوشينكو على منافع شخصية من خلال رعاية مينديتش للرئيس الأوكراني، زيلينسكي، ومن خلال استخدام خدمات نظّمها مينديتش لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية، وذلك من خلال شخص موثوق به، هو إ. م. ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة، غالوشينكو". يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.

