الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام
الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يقوم بزيارة المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا قبل نهاية العام. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T04:24+0000
2025-11-22T04:24+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_413183f73167e084155a4f63a19c695c.jpg
ورداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية زيارة بوتين لتلك المناطق؛ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجييه، قال بيسكوف: "حتى الآن ليس هناك جدول محدد، لكن لا يمكن استبعاده".وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وبحسب النتائج الرسمية بعد معالجة 100% من الأصوات، فقد صوت لصالح الانضمام إلى روسيا 99.23% في جمهورية دونيتسك، و98.42% في جمهورية لوغانسك، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابوروجييه.
https://sarabic.ae/20250630/بوتين-تم-بناء-وترميم-نحو-23-ألف-منشأة-في-المناطق-الروسية-الجديدة-منذ-عام-2022-1102217516.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الأخبار
ar_EG
الكرملين, فلاديمير بوتين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام

04:24 GMT 22.11.2025
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يقوم بزيارة المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا قبل نهاية العام.
ورداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية زيارة بوتين لتلك المناطق؛ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجييه، قال بيسكوف: "حتى الآن ليس هناك جدول محدد، لكن لا يمكن استبعاده".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022
30 يونيو, 14:48 GMT
وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.
وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
وبحسب النتائج الرسمية بعد معالجة 100% من الأصوات، فقد صوت لصالح الانضمام إلى روسيا 99.23% في جمهورية دونيتسك، و98.42% في جمهورية لوغانسك، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابوروجييه.
