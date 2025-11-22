https://sarabic.ae/20251122/الكرملين-بوتين-قد-يزور-المناطق-الروسية-الجديدة-قبل-نهاية-العام-1107385894.html

الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام

الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صباح اليوم السبت، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يقوم بزيارة المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا قبل نهاية العام. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

ورداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية زيارة بوتين لتلك المناطق؛ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجييه، قال بيسكوف: "حتى الآن ليس هناك جدول محدد، لكن لا يمكن استبعاده".وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وبحسب النتائج الرسمية بعد معالجة 100% من الأصوات، فقد صوت لصالح الانضمام إلى روسيا 99.23% في جمهورية دونيتسك، و98.42% في جمهورية لوغانسك، و87.05% في منطقة خيرسون، و93.11% في منطقة زابوروجييه.

