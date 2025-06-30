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بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022
بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة في المناطق الروسية الجديدة. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T14:48+0000
2025-06-30T16:06+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكيانات الجديدة في روسيا: "خلال الفترة الممتدة منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة، نحو 22.8 ألف منشأة. تشمل هذه المنشآت مبانٍ سكنية ومدارس ومستشفيات وعيادات ومرافق عامة وبنية تحتية لشبكات الكهرباء".وأضاف: "الأولوية الأهم هي توفير السكن للمواطنين. أود أن ألفت الانتباه إلى ضرورة زيادة حجم بناء المساكن. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تعزيز فعالية إنشاء بنك الأراضي، وتوفير أساليب عمل جذابة للمطوّرين، ومراعاة استعدادهم للعمل في ظل ظروف صعبة".وتابع الرئيس الروسي: "نحن ملزمون بإنجاز جميع المهام المحددة هنا بالكامل. يجب أن تصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بحلول عام 2030، إلى المستوى الروسي المتوسط في جميع المؤشرات الرئيسية، وبالطبع من حيث جودة حياة الناس".ولفت إلى أن روسيا بحاجة إلى تحقيق كامل إمكانات المناطق الروسية الجديدة وتعزيز قاعدتها الاقتصادية، قائلا: "علينا أن نكشف ونستغل هذه الإمكانات الهائلة بالكامل في المرحلة الجديدة، وأن نضمن انطلاقة قوية وتنمية اقتصادية قوية في مناطقنا التاريخية، وأن نعزز قاعدتها المالية، وأن نرفع مستوى الاكتفاء الذاتي".وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20250628/بوتين-روسيا-تتطور-بوتيرة-ديناميكية-وتبني-وتنفذ-خططا-لعقود-قادمة-بفضل-جيل-الشباب-1102157692.html
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روسيا

بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022

14:48 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 30.06.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة في المناطق الروسية الجديدة.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكيانات الجديدة في روسيا: "خلال الفترة الممتدة منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة، نحو 22.8 ألف منشأة. تشمل هذه المنشآت مبانٍ سكنية ومدارس ومستشفيات وعيادات ومرافق عامة وبنية تحتية لشبكات الكهرباء".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه الأقاليم الروسية الجديدة لا تزال قائمة رغم إنجاز الكثير من العمل فيها، قائلا: "على الرغم من جميع التحديات المعروفة، وهي كثيرة بالطبع، بما في ذلك في المجال الأمني، والوضع الصعب، فقد تم إنجاز الكثير بالفعل".

وأضاف: "الأولوية الأهم هي توفير السكن للمواطنين. أود أن ألفت الانتباه إلى ضرورة زيادة حجم بناء المساكن. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تعزيز فعالية إنشاء بنك الأراضي، وتوفير أساليب عمل جذابة للمطوّرين، ومراعاة استعدادهم للعمل في ظل ظروف صعبة".
وتابع الرئيس الروسي: "نحن ملزمون بإنجاز جميع المهام المحددة هنا بالكامل. يجب أن تصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بحلول عام 2030، إلى المستوى الروسي المتوسط في جميع المؤشرات الرئيسية، وبالطبع من حيث جودة حياة الناس".

وأردف: "الأمر الرئيسي هو أن يرى الناس التغييرات للأفضل، ويعودون إلى ديارهم، ويعملون في وطنهم، ويدرسون، ويربون أطفالهم، ويضعون خططًا للمستقبل".

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ولفت إلى أن روسيا بحاجة إلى تحقيق كامل إمكانات المناطق الروسية الجديدة وتعزيز قاعدتها الاقتصادية، قائلا: "علينا أن نكشف ونستغل هذه الإمكانات الهائلة بالكامل في المرحلة الجديدة، وأن نضمن انطلاقة قوية وتنمية اقتصادية قوية في مناطقنا التاريخية، وأن نعزز قاعدتها المالية، وأن نرفع مستوى الاكتفاء الذاتي".
وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.
وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
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