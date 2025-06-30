https://sarabic.ae/20250630/بوتين-تم-بناء-وترميم-نحو-23-ألف-منشأة-في-المناطق-الروسية-الجديدة-منذ-عام-2022-1102217516.html

بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022

بوتين: تم بناء وترميم نحو 23 ألف منشأة في المناطق الروسية الجديدة منذ عام 2022

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة في المناطق الروسية الجديدة. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T14:48+0000

2025-06-30T14:48+0000

2025-06-30T16:06+0000

روسيا

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وقال بوتين، خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكيانات الجديدة في روسيا: "خلال الفترة الممتدة منذ عام 2022، تم ترميم وبناء نحو 23 ألف منشأة مختلفة، نحو 22.8 ألف منشأة. تشمل هذه المنشآت مبانٍ سكنية ومدارس ومستشفيات وعيادات ومرافق عامة وبنية تحتية لشبكات الكهرباء".وأضاف: "الأولوية الأهم هي توفير السكن للمواطنين. أود أن ألفت الانتباه إلى ضرورة زيادة حجم بناء المساكن. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تعزيز فعالية إنشاء بنك الأراضي، وتوفير أساليب عمل جذابة للمطوّرين، ومراعاة استعدادهم للعمل في ظل ظروف صعبة".وتابع الرئيس الروسي: "نحن ملزمون بإنجاز جميع المهام المحددة هنا بالكامل. يجب أن تصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بحلول عام 2030، إلى المستوى الروسي المتوسط في جميع المؤشرات الرئيسية، وبالطبع من حيث جودة حياة الناس".ولفت إلى أن روسيا بحاجة إلى تحقيق كامل إمكانات المناطق الروسية الجديدة وتعزيز قاعدتها الاقتصادية، قائلا: "علينا أن نكشف ونستغل هذه الإمكانات الهائلة بالكامل في المرحلة الجديدة، وأن نضمن انطلاقة قوية وتنمية اقتصادية قوية في مناطقنا التاريخية، وأن نعزز قاعدتها المالية، وأن نرفع مستوى الاكتفاء الذاتي".وفي أيلول/ سبتمبر عام 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادًا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.

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