وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا "فاشلة"
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا "فاشلة"
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بأنه يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا "فاشلة". 23.11.2025
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "هناك الأوروبيون. يقولون لي: 'أوه، نحن نمرر الجولة التاسعة عشرة من العقوبات'. برأيي، إذا كررتَ فعلًا 19 مرة، فقد فشلت".وأقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".وأشار إلى أن هذه الخطوات طُلبت من قبل الجميع، لكنها لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ.وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبدأ في الشعور بتأثيرها".
الأخبار
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا "فاشلة"
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بأنه يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا "فاشلة".
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "هناك الأوروبيون. يقولون لي: 'أوه، نحن نمرر الجولة التاسعة عشرة من العقوبات'. برأيي، إذا كررتَ فعلًا 19 مرة، فقد فشلت".
كما اتهم وزير الخزانة الأمريكي الأوروبيين بتمويل روسيا من خلال شراء النفط منها.
وأقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".
وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفط".
وأشار إلى أن هذه الخطوات طُلبت من قبل الجميع، لكنها لا تزال بحاجة لدخول حيز التنفيذ.
وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبدأ في الشعور بتأثيرها".