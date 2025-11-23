https://sarabic.ae/20251123/ترامب-ينتقد-القيادة-الأوكرانية-بشدة-لعدم-امتنانها-لجهود-السلام-الأمريكية-1107422461.html

ترامب ينتقد القيادة الأوكرانية بشدة لعدم امتنانها لجهود السلام الأمريكية

ترامب ينتقد القيادة الأوكرانية بشدة لعدم امتنانها لجهود السلام الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تواصل بيع "كميات هائلة" من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتوريدها إلى أوكرانيا. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T15:50+0000

2025-11-23T15:50+0000

2025-11-23T15:50+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف الناتو لتوزيعها على أوكرانيا".وأكد ترامب مجددا أن "الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هناك "قيادة أمريكية وأوكرانية كفؤة" في عام 2022. مشيرا إلى أنه ورث صراعًا "خاسرًا للجميع".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.

https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تحرر-ثلاث-بلدات-في-دنيبروبتروفسك-ودونيتسك--وزارة-الدفاع--1107415187.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم