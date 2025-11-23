https://sarabic.ae/20251123/ترامب-ينتقد-القيادة-الأوكرانية-بشدة-لعدم-امتنانها-لجهود-السلام-الأمريكية-1107422461.html
ترامب ينتقد القيادة الأوكرانية بشدة لعدم امتنانها لجهود السلام الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تواصل بيع "كميات هائلة" من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتوريدها إلى أوكرانيا. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T15:50+0000
2025-11-23T15:50+0000
2025-11-23T15:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف الناتو لتوزيعها على أوكرانيا".وأكد ترامب مجددا أن "الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هناك "قيادة أمريكية وأوكرانية كفؤة" في عام 2022. مشيرا إلى أنه ورث صراعًا "خاسرًا للجميع".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف الناتو لتوزيعها على أوكرانيا".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "القيادة الأوكرانية أبدت عدم امتنانها لجهودنا، وتواصل أوروبا شراء النفط من روسيا".
وأكد ترامب مجددا أن "الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هناك "قيادة أمريكية وأوكرانية كفؤة" في عام 2022. مشيرا إلى أنه ورث صراعًا "خاسرًا للجميع".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وقال ترامب في البيت الأبيض، عندما سُئل عن رد الفعل على "الخطة الأمريكية": "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوّها بأنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره للنفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".
وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.