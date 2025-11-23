ترامب ينتقد القيادة الأوكرانية بشدة لعدم امتنانها لجهود السلام الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب ينتقد القيادة الأوكرانية بشدة لعدم امتنانها لجهود السلام الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تواصل بيع "كميات هائلة" من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتوريدها إلى أوكرانيا. 23.11.2025
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف الناتو لتوزيعها على أوكرانيا".وأكد ترامب مجددا أن "الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هناك "قيادة أمريكية وأوكرانية كفؤة" في عام 2022. مشيرا إلى أنه ورث صراعًا "خاسرًا للجميع".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تواصل بيع "كميات هائلة" من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتوريدها إلى أوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف الناتو لتوزيعها على أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "القيادة الأوكرانية أبدت عدم امتنانها لجهودنا، وتواصل أوروبا شراء النفط من روسيا".

وأكد ترامب مجددا أن "الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هناك "قيادة أمريكية وأوكرانية كفؤة" في عام 2022. مشيرا إلى أنه ورث صراعًا "خاسرًا للجميع".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات في دنيبروبتروفسك ودونيتسك- وزارة الدفاع
09:29 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.

وقال ترامب في البيت الأبيض، عندما سُئل عن رد الفعل على "الخطة الأمريكية": "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوّها بأنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره للنفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.

ووفقا لترامب، فمن المؤكد أن "زيلينسكي سيحب الخطة الأمريكية، لأنه لا يملك أي أوراق رابحة في يده، وكان ينبغي إبرام الصفقة قبل عام أو عامين"، وقال ترامب للصحفيين: "سيتعين عليه أن يقبل الأمر، وإذا لم يعجبه ذلك، فعليهم أن يستمروا في القتال".
وصرح البيت الأبيض، سابقا، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية جارية، بخطة أقرها الرئيس الأمريكي.
