الكرملين لا يريد مناقشة الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا عبر وسائل الإعلام ويعتبر الأمر مستحيلا

الكرملين لا يريد مناقشة الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا عبر وسائل الإعلام ويعتبر الأمر مستحيلا

سبوتنيك عربي - 24.11.2025

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الإثنين: "أنظروا، نعتبر مناقشة الأمر عبر وسائل الإعلام أمرًا مستحيلًا وغير مناسب، كما ذكرنا سابقا، هذه هي النقطة الأولى، ولا نريد فعل ذلك".وأجاب بيسكوف على سؤال حول موقف الكرملين من إحدى النقاط الواردة في المقترحات الأوروبية المضادة، والتي نُشرت سابقًا في وسائل الإعلام: "في الأساس، أنتم تقترحون مقارنة التقارير الإعلامية، لا نعرف مدى موثوقيتها، ولا نعرف مدى توافقها مع الواقع، هذه مسألة بالغة الأهمية والتعقيد بحيث لا يمكن الاعتماد عليها كليًا في هذا الشأن". وكشف بيسكوف، أن موسكو لم تتلقَّ أي معلومات حول المحادثات التي تُشارك فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف. وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن اتفاقية السلام هذا الأسبوع: "ليس بعد". وأضاف بيسكوف: "لا توجد تفاصيل محددة بشأن المفاوضات معنا حتى الآن".وأكد بيسكوف، بأن روسيا لا تزال منفتحة على الاتصالات والمفاوضات مع الولايات المتحدة.وأضاف بيسكوف، أن موسكو لا تملك أي معلومات عن زيارة محتملة لفلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن في عيد الشكر.وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا أي معلومات من هذا القبيل، لا نعرف ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن، وما هو النص الذي وُضع في جنيف، ليست لدينا هذه المعلومات بعد".وأوضح بيسكوف: "لم نطلع على أي خطة بعد، قرأنا بيانًا يفيد بأنه، عقب المناقشات التي جرت في جنيف، أدخلت بعض التعديلات على النص الذي اطلعنا عليه سابقا، حسنا، سننتظر. يبدو أن الحوار مستمر، وستستمر بعض الاتصالات، لم نتلق أي شيء رسمي بعد".إعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف

