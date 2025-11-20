https://sarabic.ae/20251120/الكرملين-روسيا-منفتحة-دائما-على-التسوية-السلمية-في-أوكرانيا--1107320686.html
الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا
الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T10:43+0000
2025-11-20T10:43+0000
2025-11-20T10:43+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102025/91/1020259180_0:121:2672:1624_1920x0_80_0_0_50dc8cd789bb133a5545d6c9a129f410.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي وقت هو الأفضل للتوصل إلى تسوية سلمية، تسوية من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، وروسيا تظل منفتحة على هذه التسوية".ووفقا له، فإنه "لا توجد مشاورات جارية حاليًا. الاتصالات مستمرة بالتأكيد".وأكد بيسكوف أن لا علم له بأي خطط لممثلين عسكريين أمريكيين لزيارة روسيا.وأكد بيسكوف، يوم أمس، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامبالكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
https://sarabic.ae/20251120/إعلام-خطة-ترامب-الجديدة-بشأن-أوكرانيا-تتوافق-مع-مقترحات-بوتين-1107310357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102025/91/1020259180_172:0:2500:1746_1920x0_80_0_0_cb76145aea9fca06010f82b638d61bc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي وقت هو الأفضل للتوصل إلى تسوية سلمية، تسوية من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، وروسيا تظل منفتحة على هذه التسوية".
وأشار إلى أن التسوية يجب أن تؤدي إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
ووفقا له، فإنه "لا توجد مشاورات جارية حاليًا. الاتصالات مستمرة بالتأكيد".
وقال للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يستطيع تأكيد العمل على خطة جديدة للتسوية في أوكرانيا: "لا، لا أستطيع أن أقول في هذا الشأن سوى ما كررناه مرات عدة أمس. لا يمكننا إضافة أي جديد إلى ما قيل في قمة أنكوريج. ليس لدينا أي ابتكارات في هذه القضية".
وأكد بيسكوف أن لا علم له بأي خطط لممثلين عسكريين أمريكيين لزيارة روسيا.
وأكد بيسكوف، يوم أمس، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.
وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.
وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا
ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف
، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.
ونفى المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.