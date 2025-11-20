https://sarabic.ae/20251120/الكرملين-روسيا-منفتحة-دائما-على-التسوية-السلمية-في-أوكرانيا--1107320686.html

الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع. 20.11.2025

وقال بيسكوف للصحفيين: "أي وقت هو الأفضل للتوصل إلى تسوية سلمية، تسوية من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، وروسيا تظل منفتحة على هذه التسوية".ووفقا له، فإنه "لا توجد مشاورات جارية حاليًا. الاتصالات مستمرة بالتأكيد".وأكد بيسكوف أن لا علم له بأي خطط لممثلين عسكريين أمريكيين لزيارة روسيا.وأكد بيسكوف، يوم أمس، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامبالكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف

