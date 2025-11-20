الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/الكرملين-روسيا-منفتحة-دائما-على-التسوية-السلمية-في-أوكرانيا--1107320686.html
الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا
الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T10:43+0000
2025-11-20T10:43+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102025/91/1020259180_0:121:2672:1624_1920x0_80_0_0_50dc8cd789bb133a5545d6c9a129f410.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي وقت هو الأفضل للتوصل إلى تسوية سلمية، تسوية من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، وروسيا تظل منفتحة على هذه التسوية".ووفقا له، فإنه "لا توجد مشاورات جارية حاليًا. الاتصالات مستمرة بالتأكيد".وأكد بيسكوف أن لا علم له بأي خطط لممثلين عسكريين أمريكيين لزيارة روسيا.وأكد بيسكوف، يوم أمس، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامبالكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
https://sarabic.ae/20251120/إعلام-خطة-ترامب-الجديدة-بشأن-أوكرانيا-تتوافق-مع-مقترحات-بوتين-1107310357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102025/91/1020259180_172:0:2500:1746_1920x0_80_0_0_cb76145aea9fca06010f82b638d61bc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: روسيا منفتحة دائما على التسوية السلمية في أوكرانيا

10:43 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaكرملين موسكو
كرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي وقت هو الأفضل للتوصل إلى تسوية سلمية، تسوية من خلال الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، وروسيا تظل منفتحة على هذه التسوية".

وأشار إلى أن التسوية يجب أن تؤدي إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع.

ووفقا له، فإنه "لا توجد مشاورات جارية حاليًا. الاتصالات مستمرة بالتأكيد".

وقال للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يستطيع تأكيد العمل على خطة جديدة للتسوية في أوكرانيا: "لا، لا أستطيع أن أقول في هذا الشأن سوى ما كررناه مرات عدة أمس. لا يمكننا إضافة أي جديد إلى ما قيل في قمة أنكوريج. ليس لدينا أي ابتكارات في هذه القضية".

وأكد بيسكوف أن لا علم له بأي خطط لممثلين عسكريين أمريكيين لزيارة روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
إعلام: خطة ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا تتوافق مع مقترحات بوتين
04:49 GMT
وأكد بيسكوف، يوم أمس، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف.
وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.
وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:
السلام في أوكرانيا
الضمانات الأمنية
الأمن في أوروبا
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا
ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.
ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.
الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامب
الكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала